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El perfil psicológico de Lolo y Juli, presuntos asesinos de Francisca Cadenas, revela un odio y cosificación hacia las mujeres  

En conversaciones, Juli hablaba con cierta inquina y rabia hacia el género femenino: "coges y le pegas dos hostias", "si se pone tonta, la sacudes". "Hay discriminación y odio, sobre todo a los más inferiores a los personajes masculinos. Consideran que la mujer se les rebela, y entonces actúan con una misoginia y con una actitud de hostilidad brutal". "Falta de conocimientos, inmadurez, falta de cultura, primitivismo... Son personas egocéntricas e intolerantes con todo aquello que no sea lo que ellos dicen" y están cercanos a la psicopatía.

| etiquetas: josé carlos fuertes , psiquiatra forense , asesinato , francisca cadenas
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1 comentarios
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cocolisto #1 cocolisto
Hay un buen ganado de este tipo de animales por estos pagos que llamamos España.
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menéame