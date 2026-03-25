El perfil psicológico de Lolo y Juli, presuntos asesinos de Francisca Cadenas, revela un odio y cosificación hacia las mujeres  

En conversaciones, Juli hablaba con cierta inquina y rabia hacia el género femenino: "coges y le pegas dos hostias", "si se pone tonta, la sacudes". "Hay discriminación y odio, sobre todo a los más inferiores a los personajes masculinos. Consideran que la mujer se les rebela, y entonces actúan con una misoginia y con una actitud de hostilidad brutal". "Falta de conocimientos, inmadurez, falta de cultura, primitivismo... Son personas egocéntricas e intolerantes con todo aquello que no sea lo que ellos dicen" y están cercanos a la psicopatía.