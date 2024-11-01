edición general
Perdido Coqui, un cocodrilo de peluche, en Logroño  

A Gonzalo, un niño logroñés de 9 años, se le ha perdido su peluche preferido, Coqui, un cocodrilo. Durante los preparativos del viaje para acudir al pueblo de sus abuelos en Burgos, en la mañana de este sábado, Gonzalo acompañó a su padre a tirar la basura antes de partir y lo hizo con Coqui. «Lo llevaba en la mochila, que estaba abierta 'para que no se ahogue', dice mi hijo», cuenta Mario, el padre. Fue cuando estaban metiendo las maletas en el coche cuando se percataron de la ausencia del quinto miembro de la familia.

Espero que llegue a portada, cuenta con mi meneo
#4 A mí también me perdieron :-( :'( :foreveralone:
No sé de psicoleches, pero podría ser una oportunidad para que aprenda a asumir la pérdida como experiencia vital. Cosas peores va a perder en la vida. No le deseo mal al niño, más al contrario, espero que lo supere pronto, que es solo un muñeco.
#2 ¡Es un niño no un muñeco! Maldita patrulla canina. :troll:
#2 veo que te toca el tema de cerca xD
