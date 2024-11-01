Perdido Coqui, un cocodrilo de peluche, en Logroño  

A Gonzalo, un niño logroñés de 9 años, se le ha perdido su peluche preferido, Coqui, un cocodrilo. Durante los preparativos del viaje para acudir al pueblo de sus abuelos en Burgos, en la mañana de este sábado, Gonzalo acompañó a su padre a tirar la basura antes de partir y lo hizo con Coqui. «Lo llevaba en la mochila, que estaba abierta 'para que no se ahogue', dice mi hijo», cuenta Mario, el padre. Fue cuando estaban metiendo las maletas en el coche cuando se percataron de la ausencia del quinto miembro de la familia.
