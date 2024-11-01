edición general
18 meneos
45 clics
Peor que la yakuza: la ultraderecha que eliminó a la izquierda en Japón

Peor que la yakuza: la ultraderecha que eliminó a la izquierda en Japón  

Ultraderecha japonesa, yakuza y hangure: en este video metemos un viaje sin filtro por la historia reciente de Japón, desde las protestas en Narita y el asesinato político de 1960 hasta los camiones negros de propaganda, el Artículo 9 de la Constitución pacifista y la caida de la yakuza. Vas a entender por qué la ultraderecha japonesa impone miedo, cómo se sostiene su “conexion prohibida” con el crimen organizado y quiénes son los nuevos criminales que hoy se mueven en las sombras de Tokio.

| etiquetas: ultraderecha japonesa , yakuza , japatonic
15 3 0 K 215 politica
2 comentarios
15 3 0 K 215 politica
azathothruna #1 azathothruna
Aun se puede intentar lo de los mongoles.
Ya los "vientos divinos" son predecibles con satelites e informes metereologicos.
0 K 11
#2 srabdm
hangure son todos los criminales que no son yakuza
0 K 6

menéame