Peor que la yakuza: la ultraderecha que eliminó a la izquierda en Japón  

Ultraderecha japonesa, yakuza y hangure: en este video metemos un viaje sin filtro por la historia reciente de Japón, desde las protestas en Narita y el asesinato político de 1960 hasta los camiones negros de propaganda, el Artículo 9 de la Constitución pacifista y la caida de la yakuza. Vas a entender por qué la ultraderecha japonesa impone miedo, cómo se sostiene su “conexion prohibida” con el crimen organizado y quiénes son los nuevos criminales que hoy se mueven en las sombras de Tokio.