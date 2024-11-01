El Pentágono autoriza hasta 600 abogados militares como jueces temporales de inmigración

El secretario de Defensa Pete Hegseth ha aprobado el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para servir como jueces de inmigración temporales, según un memorando revisado por The Associated Press. El ejército comenzará a enviar grupos de 150 abogados, tanto militares como civiles, al Departamento de Justicia "tan pronto como sea posible" y los servicios militares deberían tener identificada la primera ronda de personas para la próxima semana, según el memorando, fechado el 27 de agosto.