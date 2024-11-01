edición general
El Pentágono autoriza hasta 600 abogados militares como jueces temporales de inmigración

El secretario de Defensa Pete Hegseth ha aprobado el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para servir como jueces de inmigración temporales, según un memorando revisado por The Associated Press. El ejército comenzará a enviar grupos de 150 abogados, tanto militares como civiles, al Departamento de Justicia "tan pronto como sea posible" y los servicios militares deberían tener identificada la primera ronda de personas para la próxima semana, según el memorando, fechado el 27 de agosto.

| etiquetas: pentágono , abogados militares , inmigración , pete hegseth
3 comentarios
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Militarizar la justicia.

De primero de fascismo.
2
#2 lordban
#1 Es mucho más fácil, son más baratos, contratar abogados privados les costaría 10 veces más.
0
SMaSeR #3 SMaSeR
Venga, que ya solo falta cambiar las estrellitas de la bandera por esvásticas.  media
0

