Los peligrosos 30 segundos de Nacho Cano con Motos en ‘El Hormiguero’: “¿Incita un Golpe de Estado?”

Nacho Cano aseguró que el actual equipo de Gobierno a nivel nacional es una "banda criminal", algo que repitió en varias ocasiones. El cada vez más polémico músico madrileño declaró a Pablo Motos en su visita al Hormiguero que la situación actual de España "solo la arregla la Guardia Civil".

Supercinexin #1 Supercinexin
Donde dice "cada vez más polémico" en realidad quiere decir "cada vez más facha".
obmultimedia #6 obmultimedia
#1 nunca dejó de serlo.
Cómo la Torroja
#3 jaramero
A este le pagas la farlopa y dice lo que tú quieras.
#9 surco
Pues yo admiro profundamente a Nacho Cano. Es un tío que ha sabido potenciar con el tiempo todas sus habilidades. Veamos.
1) Daba grima y ahora da más grima.
2) No era muy listo y ahora es de babero.
3) Era un notas y ahora ya es el Joker.
4) Era un compositor reguleras y ahora directamente es malo.

No hay que meterse con Nacho, hay que admirar su dedicación. Menos envidia y más aplauso a todo un ejemplo nacional de esperpento
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Supongo que se referirá a la UCO, que es el organismo de la Guardia Civil que ha destapado el caso Ábalos/Koldo/Cerdan que tanto daño ha causado al gobierno
Moderdonia #13 Moderdonia *
{0x1f3b6} Allí me colé y en el congreso me planté
Picolos para todos y fariña pa comer.{0x1f3b6}
ansiet #4 ansiet *
Menudo imbécil el nano este.
El entrevistao y el entrevistaor
Priorat #10 Priorat
O simplemente, cada vez más gilipollas.
txutxo #2 txutxo
Pero si este tiparraco no es nadie, que diga lo que quiera.
1 K 10
elsnons #8 elsnons
Nacho está muy sobrevalorado gracias a la izquierda que lo ha vuelto a sacar a la palestra.
Cantro #12 Cantro
Si la Guardia Civil empezase a actuar de oficio contra gente que delinque todos viviríamos mucho mejor, ¿verdad, Nacho?

Solo que no te iba a gustar
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
Pajares, Nosé, Cano....Soto.
Que pena de gente-artistas que se les va la pinza.
Será genético?
MalvadoAspersor #11 MalvadoAspersor
No entiendo porque medios afines a este Gobierno intentan provocar un efecto Streisand de libro con un tipejo que dice gilipolleces.

O, pensándolo bien, visto que este pseudomedio es una correa de transmisión del PSOE, igual es una de las maneras de seguir agitando aquello de que "con el PP y VOX vuelve el franquismo".

Llamadme malpensado
#14 pirat
Como va saliendo de que cojeaban tantos niñatos de la transición modélica.
