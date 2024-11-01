Los peligrosos 30 segundos de Nacho Cano con Motos en ‘El Hormiguero’: “¿Incita un Golpe de Estado?”

Nacho Cano aseguró que el actual equipo de Gobierno a nivel nacional es una "banda criminal", algo que repitió en varias ocasiones. El cada vez más polémico músico madrileño declaró a Pablo Motos en su visita al Hormiguero que la situación actual de España "solo la arregla la Guardia Civil".
| etiquetas: nacho cano , gobierno , pedro sánchez , guardia civil , golpe de estado
Cómo la Torroja
1) Daba grima y ahora da más grima.
2) No era muy listo y ahora es de babero.
3) Era un notas y ahora ya es el Joker.
4) Era un compositor reguleras y ahora directamente es malo.
No hay que meterse con Nacho, hay que admirar su dedicación. Menos envidia y más aplauso a todo un ejemplo nacional de esperpento
Picolos para todos y fariña pa comer.
El entrevistao y el entrevistaor
Solo que no te iba a gustar
Que pena de gente-artistas que se les va la pinza.
Será genético?
O, pensándolo bien, visto que este pseudomedio es una correa de transmisión del PSOE, igual es una de las maneras de seguir agitando aquello de que "con el PP y VOX vuelve el franquismo".
Llamadme malpensado