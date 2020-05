Las películas que compras en Prime Video no te pertenecen, y una usuaria denuncia a Amazon por ello

Una usuaria estadounidense de Prime Video ha denunciado a Amazon porque las películas o documentales que "compras" en la plataforma realmente no te pertenecen. Hace seis meses, un hilo de Reddit (en r/movies) acumuló más de 10.000 votos, en el que se especificaba que "las películas compradas en Amazon no te pertenecen". Este hilo tiene decenas de comentarios, afirmando cosas como que "si no puedes destruirlo, no te pertenece".