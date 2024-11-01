edición general
La película ambientada en Gaza "La voz de Hind Rajab" recibió una ovación récord de más de 23 minutos en su estreno

La película ambientada en Gaza "La voz de Hind Rajab" recibió una ovación récord de más de 23 minutos en su estreno

La película de Kaouther Ben Hania cuenta la historia real de una niña de seis años atrapada en Gaza bajo el fuego israelí, pidiendo ser rescatada. El drama reconstruye los acontecimientos que rodearon el asesinato de Hind Rajab, de 6 años, sus cuatro primos, su tía y su tío, y los dos paramédicos que acudieron a rescatarla después de que su automóvil fuera atacado cuando intentaban huir de la ciudad de Gaza en enero de 2024.

La semana pasada, varias estrellas de Hollywood se unieron a la película como productores ejecutivos, incluyendo a Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón y Jonathan Glazer.

No todo son chalados sionistas en Hollywood. Algunos, a quienes ya respetaba profesionalmente, son buenas personas a las cuales ahora respeto mucho más todavía. Olé sus cojones.
¿Ya ha nombrado Netanyahu terrorista supremo a Kaouther Ben? ¿Y qué opina Alemania de todo esto? ¿Ya la han nombrado película antisemíta de la década? :roll:
En el Festival de Venecia.
#2 :palm: Juraría que lo había añadido
