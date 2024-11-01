La película ambientada en Gaza "La voz de Hind Rajab" recibió una ovación récord de más de 23 minutos en su estreno

La película de Kaouther Ben Hania cuenta la historia real de una niña de seis años atrapada en Gaza bajo el fuego israelí, pidiendo ser rescatada. El drama reconstruye los acontecimientos que rodearon el asesinato de Hind Rajab, de 6 años, sus cuatro primos, su tía y su tío, y los dos paramédicos que acudieron a rescatarla después de que su automóvil fuera atacado cuando intentaban huir de la ciudad de Gaza en enero de 2024.