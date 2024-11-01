Pedro Sánchez subraya en la reunión de la Coalición de Voluntarios que no puede haber acuerdo sobre Ucrania sin la participación de los ucranianos

El presidente Sánchez ha puesto de relieve la importancia de mantener la presión sobre Rusia para que acepte un alto el fuego y, de este modo, avanzar hacia una paz justa y duradera.Asimismo, ha compartido con el resto de líderes la necesidad de contar con el pueblo ucraniano para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania; en este sentido, Pedro Sánchez ha destacado que tampoco se puede discutir sobre la seguridad en Europa sin contar con la voz de los europeos.