Pedro Sánchez subraya en la reunión de la Coalición de Voluntarios que no puede haber acuerdo sobre Ucrania sin la participación de los ucranianos

El presidente Sánchez ha puesto de relieve la importancia de mantener la presión sobre Rusia para que acepte un alto el fuego y, de este modo, avanzar hacia una paz justa y duradera.Asimismo, ha compartido con el resto de líderes la necesidad de contar con el pueblo ucraniano para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania; en este sentido, Pedro Sánchez ha destacado que tampoco se puede discutir sobre la seguridad en Europa sin contar con la voz de los europeos.
Por mucho que vengan los nafos y los pro-ucranianos: "Mimi, Ucrania nunca se rendirá, aún tiene apoyo de la UE, luchará hasta el final y blablabla", si EEUU corta la ayuda a Ucrania y la venta temporal de armas a la UE, Ucrania esta está condenada, pongais como os pongais
En caso contrario la solución a la que se llegue no será la más favorable posible a los intereses de la UE. Si se hubiese actuado con este criterio no hubiera habido guerra.
Como si se la hubieran pedido para el golpe de estado.
No repitamos los errores del pasado.
Quizás estos belicistas del 3 al cuarto se llevarían un susto