Pedro Sánchez subraya en la reunión de la Coalición de Voluntarios que no puede haber acuerdo sobre Ucrania sin la participación de los ucranianos

El presidente Sánchez ha puesto de relieve la importancia de mantener la presión sobre Rusia para que acepte un alto el fuego y, de este modo, avanzar hacia una paz justa y duradera.Asimismo, ha compartido con el resto de líderes la necesidad de contar con el pueblo ucraniano para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania; en este sentido, Pedro Sánchez ha destacado que tampoco se puede discutir sobre la seguridad en Europa sin contar con la voz de los europeos.

Battlestar #2 Battlestar
Pedro se equivoca. No "DEBERIA" haber acuerdo sobre Ucrania sin la participación de los ucranianos, como poder, claro que puede, como si fuera la primera vez que la comunidad internacional saca el tiralíneas sin considerar a los afectados.
3 K 52
Heni #5 Heni
Por desgracias para Ucrania los únicos que pintan algo son EEUU y Rusia, lo que decidan entre ambos se hará.

Por mucho que vengan los nafos y los pro-ucranianos: "Mimi, Ucrania nunca se rendirá, aún tiene apoyo de la UE, luchará hasta el final y blablabla", si EEUU corta la ayuda a Ucrania y la venta temporal de armas a la UE, Ucrania esta está condenada, pongais como os pongais
2 K 36
ur_quan_master #7 ur_quan_master
La solución a un problema europeo debería alcanzarse mediante la diplomacia de los países y uniones de países europeas y sin la injerencia de potencias externas a Europa.

En caso contrario la solución a la que se llegue no será la más favorable posible a los intereses de la UE. Si se hubiese actuado con este criterio no hubiera habido guerra.
1 K 27
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#7 Ya, pero todo empezó con el "Fuck the EU" de Victoria Nuland que con tanta alegría fue respaldado con quienes prefieren ver a sus propios países en la ruina con tal de que a EEUU le vaya mejor.
0 K 16
rogerius #8 rogerius
Qué cosa más rara… pedir la participación de Ucrania en lo de rendirse. :-|
0 K 20
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#8

Como si se la hubieran pedido para el golpe de estado.
0 K 18
suppiluliuma #9 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM, resentidos porque alguien crea que los ucranianos son seres humanos dignos de consideración
1 K 18
#10 Moteplass
Ya se le dieron los Sudetes a Hitler sin permiso de chequia, y ya sabemos que pasó.

No repitamos los errores del pasado.
1 K 13
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
¿Pero no éramos vasallos?
0 K 7
The_real_deal #3 The_real_deal
#1 una cosa es lo que diga Pedrin y otra lo que se haga al final
0 K 12
Graco #6 Graco
#3 Aparte que a los ucranianos no les van a preguntar. O pensáis que van a realizar un referéndum en Ucrania para que opine el pueblo?
Quizás estos belicistas del 3 al cuarto se llevarían un susto
3 K 44
Tito_Keith #13 Tito_Keith
#6 no le van a preguntar ni a Zelenski, que ni lo invitan cuando se juntan Trump y Putin
1 K 15
#12 beltraneja
#3 Pero bien está que alguien lo diga. Lo que pasa que "los ucranianos" es un ente muy difuso, Zelensky les preguntará a los ucranianos?
0 K 7
#4 rekus
#1 Totalmente de acuerdo... Cómo vamos a ser vasallos si nos dejan decir cosas?
2 K 44

