Pedro Delgado, durante otra protesta en La Vuelta por Gaza: "¡Ya está arreglado el problema de Israel y Palestina!"

Ha defendido un discurso un tanto diferente. “Es una pena lo que está pasando, pero creo que la protesta ya ha quedado manifiesta un día más (...) A nivel popular estamos todos concienciados de lo que está pasando ahí, que es horrible”, “por desgracia” La Vuelta está sufriendo acciones como sta y que detrás de ellas hay “plataformas”. “¡Pues ya está arreglado el problema de Israel y Palestina!”, ha exclamado con ironía