Pedro Delgado, durante otra protesta en La Vuelta por Gaza: "¡Ya está arreglado el problema de Israel y Palestina!"

Pedro Delgado, durante otra protesta en La Vuelta por Gaza: "¡Ya está arreglado el problema de Israel y Palestina!"

Ha defendido un discurso un tanto diferente. “Es una pena lo que está pasando, pero creo que la protesta ya ha quedado manifiesta un día más (...) A nivel popular estamos todos concienciados de lo que está pasando ahí, que es horrible”, “por desgracia” La Vuelta está sufriendo acciones como sta y que detrás de ellas hay “plataformas”. “¡Pues ya está arreglado el problema de Israel y Palestina!”, ha exclamado con ironía

fofito #4 fofito
No Pedrito,no está arreglado,pero ahora es más visible la distancia entre la gente y sus gobernates.
Y no es gracias a actitudes como la tuya , aceptando que un evento deportivo se utilice para blanquear al estado genocida.
17 K 186
platypu #19 platypu
#4 no fofito, eso pasa mayoritariamente en una comunidad española famosa por acoger terroristas y asesinos
3 K -16
Urasandi #23 Urasandi
#19 Por lo que veo, en la tuya acogen fachas.
1 K 31
fofito #24 fofito
#19 y aún así ,una comunidad que genera movimientos sociales de denuncia y demuestra mil veces más dignidad que tú, intentando equiparar a los manifestantes contra los genocidas y sus blanqueadores con el terrorismo
0 K 11
platypu #26 platypu
#24 disparar un tiro en la cabeza es un movimiento social? Y apoyarlo tambien?
1 K 7
JackNorte #2 JackNorte *
La conciencia que se molesta por una protesta , deberia pasar un chequeo moral.
En el deporte llamame loco , pero el genocidio jamas puede ser justificable , aplaudido o abanderado , porque pierde toda legitimidad y deja de representar valores para convertirse en un ataque publico de propaganda de un estado genocida.
Es triste que tengan que protestar la gente para que mantengais al menos algo el deporte limpio de genocidas, eso es lo vergonzoso que lo popular tenga que deciroslo, y os moleste.
12 K 138
#7 Alcalino
Las manifestantes.no son la solución

Pero al menos no son el problema

Blanquear a los genocidas si es ser parte del problema
8 K 90
Supercinexin #6 Supercinexin
Menudo subnormal.
8 K 87
Connect #21 Connect *
A ver Pedritonto, el Director de La Vuelta es un lameculos de Israel que se ha metido donde nadie le había llamado.

Estos son los equipos que participan este año en la Vuelta ciclista de España :

Arkea-B&B Hotels, Bahrain Victorious, Cofidis, Decathlon AG2R La Mondiale, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, Intermarché-Wanty, Lidl-Trek, Movistar Team, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Soudal Quick-Step, Team Jayco AlUla, Team Picnic PostNL, Team Visma | Lease a Bike, UAE Team…   » ver todo el comentario
3 K 64
#1 Leon_Bocanegra
Y que esperabais de un ciclista? Un análisis sesudo?
2 K 43
frg #3 frg
#1 ¡Qué pongan a un futbolista! xD
3 K 57
Rorschach_ #15 Rorschach_
#3 Entonces de culo y cuesta abajo.
0 K 13
Deviance #29 Deviance
#3 A un torero.
0 K 12
#9 R2dC
#1 Carlos de Andres (el que acompaña a perico) ha soltado su chapa al inicio de la carrera. Es el que ha puesto la nota de decencía. Ha comentado sobre los que se cruzaron ayer en la carretera (a 70-80 de meta lo hicieron en un pueblo de navarra) y que te golpee un ciclista a 50km/h tiene graves consecuencias para ambos (casi se da con uno del cofidis me parece).

Dice que esta a favor de las manifas y las protestas (del ámbito que sean), pero no lanzarse a la carretera. El speech lo da al inicio de la retransmisión de teledeporte.
5 K 83
#12 Leon_Bocanegra
#9 Claro, porque ese señor es un periodista, no un ciclista que lo único que ha estudiado es la relación plato/piñón.
0 K 11
kintxo #28 kintxo
Es una cuestión de seguridad. Lo siento por Perico y los charcos en los que se mete. Carlos de Andres como dice #9 da en el clavo
0 K 20
Rorschach_ #14 Rorschach_
#1 Habrá ciclistas y ciclistas pero sí, este siempre se ha expresado como lo que queda reflejado, un auténtico mentecato.
0 K 13
#16 Leon_Bocanegra
#14 efectivamente,hay ciclistas y ciclistas, Delgado ha dicho lo que vemos aquí y Óscar Freire ha dicho que "son los típicos perro flautas que van todas y buscan el lío"
0 K 11
ipanies #10 ipanies
Que le pregunté al imbécil que se le ha ocurrido invitar a ese equipo en que cojones pensaba y dejé al pueblo soberano protestar lo que le salga los huevos.
4 K 41
#20 Leon_Bocanegra
#10 a ese equipo no lo ha invitado nadie. Se han clasificado, es la UCI la única que podría expulsarlos.
0 K 11
#8 Pixmac *
Quizá esté buscando que el equipo Israel le contrate como representante de prensa o que Israel le pague algún viaje con campaña de redes sociales incluida.
1 K 23
victorjba #22 victorjba
Llegó con retraso hasta a la salida del tour. Y encima llegó tarde.
0 K 19
vviccio #11 vviccio
Las lentejas de Israel deben estar muy buenas.
1 K 14
fofito #13 fofito
#11 Los nabos deben de ser la hostia...
0 K 11
Dene #18 Dene
Más tonto y no nace
0 K 13
Veelicus #27 Veelicus
No esta arreglado, ni de lejos, y no esta arreglado por gente como tu Pedro Delgado, que mira para otro lado.
0 K 11
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
En los momentos oscuros, afloran las personalidades.
Este señor, no es de izquierdas o de derechas. Es normal.
1 K 11
#17 PerritaPiloto
Vamos a ver, Pedro. Israel quiere tener representación en todosos cotarros internacionales que pueda. Por ejemplo Eurovisión, competiciones deportivas europeas, etc... Es exactamente lo mismo que hace Catar con el futbol y que todasas demás petromonarquías le han copiado. Quiere asociar si marca-pais a cosas que le gustan a la gente, en lugar de demostrar un cambio real.

Si el Tour invita a un equipo nazi sucede esto mismo. Si invitas a representantes de asesinos o a gente que cae mal y que…   » ver todo el comentario
0 K 8
SegarroAmego #25 SegarroAmego *
Un ciclista ha caído y se ha hecho daño. No cabe un puto gilipollas más con la banderita.
1 K 5

