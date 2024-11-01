Pedro Delgado, durante otra protesta en La Vuelta por Gaza: "¡Ya está arreglado el problema de Israel y Palestina!"

Ha defendido un discurso un tanto diferente. “Es una pena lo que está pasando, pero creo que la protesta ya ha quedado manifiesta un día más (...) A nivel popular estamos todos concienciados de lo que está pasando ahí, que es horrible”, “por desgracia” La Vuelta está sufriendo acciones como sta y que detrás de ellas hay “plataformas”. “¡Pues ya está arreglado el problema de Israel y Palestina!”, ha exclamado con ironía
| etiquetas: perico , llegada vuelta , bilbao , palestina
Y no es gracias a actitudes como la tuya , aceptando que un evento deportivo se utilice para blanquear al estado genocida.
En el deporte llamame loco , pero el genocidio jamas puede ser justificable , aplaudido o abanderado , porque pierde toda legitimidad y deja de representar valores para convertirse en un ataque publico de propaganda de un estado genocida.
Es triste que tengan que protestar la gente para que mantengais al menos algo el deporte limpio de genocidas, eso es lo vergonzoso que lo popular tenga que deciroslo, y os moleste.
Pero al menos no son el problema
Blanquear a los genocidas si es ser parte del problema
Estos son los equipos que participan este año en la Vuelta ciclista de España :
Arkea-B&B Hotels, Bahrain Victorious, Cofidis, Decathlon AG2R La Mondiale, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, Intermarché-Wanty, Lidl-Trek, Movistar Team, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Soudal Quick-Step, Team Jayco AlUla, Team Picnic PostNL, Team Visma | Lease a Bike, UAE Team… » ver todo el comentario
Dice que esta a favor de las manifas y las protestas (del ámbito que sean), pero no lanzarse a la carretera. El speech lo da al inicio de la retransmisión de teledeporte.
Este señor, no es de izquierdas o de derechas. Es normal.
Si el Tour invita a un equipo nazi sucede esto mismo. Si invitas a representantes de asesinos o a gente que cae mal y que… » ver todo el comentario