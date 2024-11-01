Pedro Álvares Cabral, la primera persona de la Historia que estuvo en cuatro continentes, en su viaje del año 1500

Aunque se le adelantaron al menos dos españoles, Pinzón y Diego de Lepe, la historiografía portuguesa atribuye el descubrimiento de Brasil al luso Pedro Álvares Cabral amparándose en que sus predecesores sólo navegaron brevemente por el litoral brasileño, sin ejercer ningún efecto sobre aquellas tierras, de manera análoga a la razón que concede a Colón el mérito de llegar a América por delante de los vikingos, pese a que éstos lo hicieron cinco siglos antes. Un argumento discutible porque Pinzón había hecho otro tanto.