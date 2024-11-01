edición general
Los pediatras de la AAP alertan: Las leches de crecimiento no están reguladas, son innecesarias y peores que la de vaca

La Academia Americana de Pediatría (AAP) ha publicado un nuevo informe en el que advierten de que las fórmulas de leche en polvo que se promocionan ampliamente para niños de hasta 3 años como leches de continuación o de crecimiento no están reguladas, son innecesarias y "nutricionalmente incompletas". Estas leches de fórmula, extensamente promocionadas entre las familias en TikTok, anuncios de televisión y otros sitios, a menudo contienen azúcar y sal añadidos.

