El pedal del acelerador tiene otra función que pocos conductores conocen: usos ocultos en coches modernos

La industria automotriz está en constante crecimiento y evolución. Cada año llegan nuevas tecnologías, sistemas, herramientas y funciones que hace una década parecían sacadas de la ciencia ficción. Sin embargo, en medio de tantos cambios, siempre hubo ciertos elementos que parecían intocables. El mejor ejemplo son los pedales básicos de cualquier coche: el acelerador, que sirve para poner el vehículo en movimiento, y el freno, cuya misión es detenerlo.

insulabarataria
#Teahorrounclick: ni entres al artículo. No dice nada que no sepa alguien que lleve conduciendo más de media hora

R2dC
#2 Y que es? Que alguien me ahorre tener que conducir un coche durante media hora!

daff
#3 frenada regenerativa al levantar el pie del acelerador.

guillersk
#4 haydiomio....

P.d gracias

kosako
#4 Es decir.. frenar con el motor?

Deviance
#3 Elon Musk te lo soluciona, con sus carros autóctonos, jajajjaja....
Son cien mil..... :troll:

Oilegor
#3 si lo presionas 3 veces en menos de 4 segundos activas los viajes temporales.

elsnons
Los conductores veteranos usan algo similar reduciendo la velocidad con el cambio manual alargando a la vez la duracion de los frenos .

litos523
#1 Y desgastando el embrague, que es más caro y complejo de cambiar.


