El pedal del acelerador tiene otra función que pocos conductores conocen: usos ocultos en coches modernos

La industria automotriz está en constante crecimiento y evolución. Cada año llegan nuevas tecnologías, sistemas, herramientas y funciones que hace una década parecían sacadas de la ciencia ficción. Sin embargo, en medio de tantos cambios, siempre hubo ciertos elementos que parecían intocables. El mejor ejemplo son los pedales básicos de cualquier coche: el acelerador, que sirve para poner el vehículo en movimiento, y el freno, cuya misión es detenerlo.