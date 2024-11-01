Peces feroces [Eng]  

En un fascinante salterio realizado en la Inglaterra del siglo XIII, se representan peces salvajes atacando a humanos, animales y otros híbridos. Casi cada página de este manuscrito ofrece una nueva versión de un encuentro violento. En el folio 69v, dos peces atrapan una cabeza masculina flotante, que parece ligeramente perplejo por la situación. En el folio 67r, otro pez se enfrenta a un caballo con cabeza humana. Los acontecimientos se desarrollan dramáticamente en el inicio del f. 48v, donde un pez devora a un humano para siempre.
