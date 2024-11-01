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Pecador, el vidrio a su contenedor

Pecador, el vidrio a su contenedor  

Chiquito ha vuelto gracias a la IA para que no se nos olvide reciclar.

| etiquetas: reciclaje , chiquito de la calzada , ecovidrio , junta de andalucia
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2 comentarios
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#2 Archaic_Abattoir
El reciclaje es una estafa. ¡¡ Envase retornable ya!!
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#1 DotorMaster
Lo pongo en ocio por la parida y porque es de hace un año, aunque creo que el mensaje de que hay que reciclar siempre es actual.
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