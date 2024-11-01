edición general
23 meneos
24 clics
Paul Laverty, el guionista detenido por una camiseta pro Palestina: "Israel no solo comete un genocidio, se burla del mundo con su impunidad"

Paul Laverty, el guionista detenido por una camiseta pro Palestina: "Israel no solo comete un genocidio, se burla del mundo con su impunidad"

El autor de los libretos de las películas de Ken Loach y pareja de la directora española Icíar Bollaín habla con elDiario.es sobre su detención y la connivencia de los gobiernos occidentales en lo ocurrido

| etiquetas: entrevista , laverty
19 4 0 K 280 actualidad
2 comentarios
19 4 0 K 280 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Porque el dinero del sionismo tiene comprado a media piara de líderes internacionales.
0 K 13
skaworld #2 skaworld
Recordemos que estamos hablando de un pais donde las camisetas pueden ser intolerables, pero los uniformes son locuras de juventud siempre y cuando puedas argumentar peregrinamente que un familiar tuyo fue el campeón en un concurso de pueblo de a ver quien tira mas fuerte de un arma blanca clavada en el suelo  media
0 K 11

menéame