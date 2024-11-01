edición general
Paul Krugman advierte de otra crisis como la de 2008 mientras los aliados de Trump alimentan la inestabilidad financiera [EN]

Según Krugman, los aliados y compinches de Trump están teniendo un impacto mucho mayor en la crisis que el propio Trump: "no hay indicios de que el propio Trump tenga idea de lo que ocurre bajo su mandato". Le preocupa que muchas de las salvaguardas económicas implementadas después de 2008 se están desmantelando lentamente, "dejándonos vulnerables a otro colapso financiero". Si los demócratas no tienen cuidado, podrían encontrarse con una crisis similar a la de 2008 durante su presidencia, y todos sabemos quién acabaría cargando con la culpa.

bronco1890 #2 bronco1890
Anda, el mismo Krugman que predijo en 1998 que el impacto de Internet en la economía no sería mayor que el impacto del fax.
conservativeopinion.com/paul-krugmans-five-dumbest-statements
#1 Zamarro
Para Trump su pais funciona tan perfectamente, que por primera vez en la historia de su pais, no va a dar los datos de empleo mensuales, por lo que sea ...
