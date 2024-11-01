Paul Krugman advierte de otra crisis como la de 2008 mientras los aliados de Trump alimentan la inestabilidad financiera [EN]

Según Krugman, los aliados y compinches de Trump están teniendo un impacto mucho mayor en la crisis que el propio Trump: "no hay indicios de que el propio Trump tenga idea de lo que ocurre bajo su mandato". Le preocupa que muchas de las salvaguardas económicas implementadas después de 2008 se están desmantelando lentamente, "dejándonos vulnerables a otro colapso financiero". Si los demócratas no tienen cuidado, podrían encontrarse con una crisis similar a la de 2008 durante su presidencia, y todos sabemos quién acabaría cargando con la culpa.