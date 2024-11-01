Los 'patriotas' y 'antiglobalistas' que venden a su país y a su gente

Es importante recordar este periodo de luchas anticapitalistas, de la reivindicación de la utopía posible, para entender el proceso que ha llevado a medio mundo hacia el fascismo, hacia el robo sistemático de la rabia y de la indignación tras las sucesivas crisis y saqueos capitalistas. Un proceso bien pensado y mejor articulado gracias al contexto, a una serie de factores que han facilitado la infección reaccionaria y la instauración del nihilismo y la distopía como único escenario futuro posible.