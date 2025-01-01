Una pastora explica qué debes hacer si un mastín va a por ti cuando vas por el campo  

La ganadera de Sierra de Gata Nazaret Martín explica en este vídeo compartido en su canal oficial de YouTube cómo comportarse ante la presencia de mastines en el campo y qué hacer para evitar sus ataques.
Y seamos claros, no se usan para proteger al ganado de nada. Se usan para asegurar que el puto monte es el cortijo de algunos.
En mi pueblo no se ve un lobo desde hace siglos… eso sí, mastines los que quieras…
No sea que algún paseante o ciclista ose usar el monte con tranquilidad y acabe en medio de tu plantación de maría, topándose con tu captación ilegal de agua, viendo en estado deplorable de tu ganado, o metiendose en el setal que tú consideras tuyo.
No entiendo porque alguien por ser ganadero puede tener un perro muy peligroso suelto por el monte.
De todos modos a dia de hoy es muy lamentable que estemos asi, no seria nada dificil poner un localizador a los lobos lider de cada manada y que la diputacion de turno controlase donde se encuentran, y cuando se acerquen cerca de donde no deben, se manda un dron para que los asuste y los haga retroceder.
A dia de hoy hay muchas opciones y no muy caras, pero claro, para eso necesitamos politicos que trabajen y piensen un poco
Lobos sanos y muy cazadores viven solos a menudo y por largos periodos para buscar pareja (hasta dos años) y es muy habitual la presencia de lobos solitarios en zonas con baja densidad de lobos (por desgracia todas en España).
2. Tarjeta de donante de órganos al día (los que te queden útiles después de esto).
3. Testamento (si tienes algo que dejar).
Además dice que «es muy difícil que un mastín te ataque» y que «si mantienes la calma y te das la vuelta y te marchas es muy raro que el mastín se te tire».
“Muy difícil”, “muy raro”… pero vamos, que puede pasar. Pues qué bien. Y esto en el caso de que te des la vuelta y te marches, porque como se te ocurra seguir ejerciendo tu derecho a la libre deambulación…
Yo conozco bastantes casos de primera mano.
Eso sí, en mi experiencia lo que Nazaret Martin en este vídeo funciona.
Lo que pasa cuando vas en bici, que bajas por una pista o sendero y de repente estás en medio de un sitio con mastines sin nisiquiera haberlo intuido. Me ha pasado y te cagas por las patas.
Había tiempo para pasar y que los mastines no llegaran al camino.
Procuraba hacerlo raudo porque bajar de la bici y caminar me parecía muy poco sugerente.
Un día me encontré al rebaño de ovejas pastando en la otra orilla. E ingenuo de mi pasé tranquilo hasta que de pronto siento a los mastines detrás y veo como uno se aproxima a cortarme el camino. De manera natural aceleras con el corazón a mil.
Así durante diez segundos en que si no me maté con la bici fue un milagro, tierra molida y pedaleando cual llegada a meta parisina.
Me salvó un silbato pastoril.