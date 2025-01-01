edición general
Una pastora explica qué debes hacer si un mastín va a por ti cuando vas por el campo

Una pastora explica qué debes hacer si un mastín va a por ti cuando vas por el campo  

La ganadera de Sierra de Gata Nazaret Martín explica en este vídeo compartido en su canal oficial de YouTube cómo comportarse ante la presencia de mastines en el campo y qué hacer para evitar sus ataques.

#3 tromperri
Hasta los putisimos cojones de los mastines.
Y seamos claros, no se usan para proteger al ganado de nada. Se usan para asegurar que el puto monte es el cortijo de algunos.

En mi pueblo no se ve un lobo desde hace siglos… eso sí, mastines los que quieras…

No sea que algún paseante o ciclista ose usar el monte con tranquilidad y acabe en medio de tu plantación de maría, topándose con tu captación ilegal de agua, viendo en estado deplorable de tu ganado, o metiendose en el setal que tú consideras tuyo.

No entiendo porque alguien por ser ganadero puede tener un perro muy peligroso suelto por el monte.
Veelicus #6 Veelicus
#3 Los mastines no se usan tanto para proteger al ganado como para que el pastor pueda quedarse en casa o hacer otras cosas.
De todos modos a dia de hoy es muy lamentable que estemos asi, no seria nada dificil poner un localizador a los lobos lider de cada manada y que la diputacion de turno controlase donde se encuentran, y cuando se acerquen cerca de donde no deben, se manda un dron para que los asuste y los haga retroceder.
A dia de hoy hay muchas opciones y no muy caras, pero claro, para eso necesitamos politicos que trabajen y piensen un poco
#9 tromperri
#6 me parece gran idea… una posible pega es que muchos lobos no viven en manada.
flyingclown #12 flyingclown
#9 Los que no viven en manada están moribundos, poco pueden cazar.
#13 tromperri
#12 no es cierto, pese a que es una creencia común. Cierto que es lo habitual.

Lobos sanos y muy cazadores viven solos a menudo y por largos periodos para buscar pareja (hasta dos años) y es muy habitual la presencia de lobos solitarios en zonas con baja densidad de lobos (por desgracia todas en España).
flyingclown #15 flyingclown
#13 Gracias.
babuino #1 babuino
1. Rezar (a quién sea, Thor mismo).
2. Tarjeta de donante de órganos al día (los que te queden útiles después de esto).
3. Testamento (si tienes algo que dejar).
#11 tobruk1234
Muy bueno, o sea voy trankilamente por una pista de tierra con mi bici y sale una bestia de esas y me encomiendo a quien, esa tía es una cabrona seguro que el perro me muerde y lo primero que dice es que no es suyo y de seguro ya no hablamos. Pues si tus perros no distinguen el olor de un humano de un lobo el problema es tuyo no del ciclista, senderismo o cualquiera que camine por el monte. O vamos a tener que llevar sprays para osos como en Canadá.
Putirina #4 Putirina *
Esta parte no me ha resultado nada tranquilizadora:

Además dice que «es muy difícil que un mastín te ataque» y que «si mantienes la calma y te das la vuelta y te marchas es muy raro que el mastín se te tire».

“Muy difícil”, “muy raro”… pero vamos, que puede pasar. Pues qué bien. Y esto en el caso de que te des la vuelta y te marches, porque como se te ocurra seguir ejerciendo tu derecho a la libre deambulación…
#5 tromperri *
#4 pasa. Busca por ‘mastines’ en esta web.
Yo conozco bastantes casos de primera mano.
Eso sí, en mi experiencia lo que Nazaret Martin en este vídeo funciona.

Lo que pasa cuando vas en bici, que bajas por una pista o sendero y de repente estás en medio de un sitio con mastines sin nisiquiera haberlo intuido. Me ha pasado y te cagas por las patas.
#8 To_lo_loco
Paseaba con la bici en un campo en que las ovejas y los mastines estaban en una orilla.

Había tiempo para pasar y que los mastines no llegaran al camino.

Procuraba hacerlo raudo porque bajar de la bici y caminar me parecía muy poco sugerente.

Un día me encontré al rebaño de ovejas pastando en la otra orilla. E ingenuo de mi pasé tranquilo hasta que de pronto siento a los mastines detrás y veo como uno se aproxima a cortarme el camino. De manera natural aceleras con el corazón a mil.

Así durante diez segundos en que si no me maté con la bici fue un milagro, tierra molida y pedaleando cual llegada a meta parisina.

Me salvó un silbato pastoril.
plutanasio #7 plutanasio
Yo cuando salía a correr por mi pueblo llevaba un spray de defensa personal porque el pastor se echaba en una sombra a dormir y se despreocupaba de los perros. Sólo les tuve que tirar una vez y ya no me dieron más problemas.
#10 tromperri
#7 te la juegas: el spray acaba en tus ojos… el perro se encabrona más… no se… lo he pensado y me temo que acabo ‘disparándome en el pie’.
elTieso #16 elTieso
Mi experiencia en bici con ellos es que son muy territoriales, te das la vuelta y te largas por donde has venido, y no salen persiguiéndote para matarte (lo que dice el vídeo). Si por casualidad están demasiado cerca pones la bici entre ellos y tú y sin perderles la mirada caminas hacia atrás hasta que se detienen (has salido de su terreno) y cuando están a prudente distancia vuelves a montarte y sales cagando leches. Y ojalá fueran solo mastines, todos los perros pastores del mundo actúan igual. Eso sí, cuando el pastor está cerca no he tenido ningún problema, salvo tomar la precuación de pararme y esperar a que lo llame y el puto bicho haga caso.
canduteria #2 canduteria
Cantar un reaggeton. No tiene fallo.
#17 Kuruñes3.0
La endogámica de los ojos estrábicos vuelve al ataque.
