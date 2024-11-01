·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9281
clics
Ya no se cortan manipulando: el ejemplo de hoy en El Economista
6500
clics
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
4512
clics
La directora de cine Paula Ortiz da el pregón en Zaragoza y lo que dice deja a la alcaldesa, del PP, con esta cara
4895
clics
Medir las audiencias de la televisión con audímetros en pleno 2025 es como seguir comunicándose con código morse, pero lo contrario sería revelar una verdad incómoda
5440
clics
Israel obliga a Greta Thunberg dormir en una celda infestada de chinches y le obligan a sostener banderas para hacerle fotos como trofeo de guerra (eng)
más votadas
664
Estudio de Harvard expone el impacto mortal de los hospitales controlados por el capital privado
634
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
617
Lo que la radio contó y la tele no mostró: el homenaje a Palestina en San Mamés
374
Protesta multitudinaria en Marruecos en apoyo a los palestinos y contra los lazos con Israel
513
El desplazamiento de los palestinos en Gaza por la ofensiva de Israel es "un hecho sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
9
clics
Paso a paso: la ingeniería de la construcción del puente Golden Gate explicada con todo detalle
Con 600.000 remaches y buzos trabajando casi a ciegas, el Golden Gate se construyó y generó un mar de curiosidades.
|
etiquetas
:
golden gate
,
animación
,
construcción
2
0
0
K
15
tecnología
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
15
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente