En un Parlamento sin quórum, Jeanine Áñez se autoproclama presidenta de Bolivia

La senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó este martes presidenta de Bolivia, pese a no cumplir con los requisitos constitucionales, pues el Parlamento no logró quórum al no poder asistir los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), que son mayoría, por falta de garantías para su seguridad. "Asumo de inmediato la presidencia del Estado y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país", dijo Áñez, quien es segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores de Bolivia y del partido de derecha MDS.