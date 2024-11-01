edición general
Una pareja británica consigue hacer de su autocaravana vieja una elegante casa de vacaciones en Benidorm: 'Mejor que cualquier sitio de Reino Unido y más barato'

Una pareja británica compró una caravana por tan solo 3.000 libras (3.400 euros) debido a su mal estado. Poco después, ha logrado convertirla en una elegante casa de vacaciones en Benidorm. Y ha compartido el proceso de transformación en su cuenta de TikTok @villamar.gemmanicky, que ya acumula cerca de 75.000 seguidores.

YeahYa #1 YeahYa
Me parecía sensacionalista pero la declaración de 'mejor que cualquier sitio de Reino Unido' le da un toque de veracidad que no puedo negar
reivaj01 #4 reivaj01
#1 Es un publirreportaje descarado del camping Villamar, pero es muy real.
En Benidorm viven miles de británicos jubilados en campings como ese, pero no son los campings que conocemos los españoles, son campings con todos los servicios que ellos necesitan: Supermercados, tiendas de ropa, salas de fiestas, bares, piscinas, canchas deportivas, peluquerías, despachos de abogados, agencias de viajes, etc.
Hay muchos guiris que apenas salen del camping porque tienen, prácticamente, de todo pero la mayoría acude también a los bares de alrededor y se lo pasan a lo grande con cerveza barata, música en vivo y mucha gente con la que "alternar".
Supercinexin #6 Supercinexin
#1 Más barato, puede. Tampoco he cogido la calculadora y contado vuelos, etcétera.

¿Mejor una autocaravana en Benidorm que "cualquier sitio de Reino Unido"? Y una polla como un castillo.

Lakes District: duckduckgo.com/?q=lakes+district+uk&iar=images&t=ffab
Cornualles: duckduckgo.com/?q=cornwall+uk&iar=images&t=ffab
Jersey duckduckgo.com/?q=jersey+uk&iar=images&t=ffab
#7 omega7767
#6 solo he visto esas fotos de Lake District y son fotos muy pero que muy muy editadas. Si vienes a visitarlo, te vas a llevar una gran desilusión. Cielos grises, paisaje sin color literalmente. Sacas una foto y parece que la hiciste en blanco y negro
tusitala #8 tusitala
#7 entonces las películas de antena 3 por la tarde son mentira? No me digas que no está esperándome allí una rica heredera, que me destrozas la vida.
Supercinexin #9 Supercinexin
#7 He estado varias veces ya, y en Cornualles también. La putada de Reino Unido es la lluvia y el cielo gris, pero cuando hace sol, los veranos cuando hace bueno, es la hostia de bonito, superverde todo. Este verano nos hemos quedado en Agosto y no ha llovido ni un puto día, algunos días un poco de nubes y ya, casi todo el mes soleado. Y no veas lo bien: piscina, excursiones por el campo, bici... y por la noche a dormir como un señor con tus 18 graditos todeputamadre. Mejor que Valencia, desde luego.
#12 omega7767
#9 "La putada de Reino Unido es la lluvia y el cielo gris"

pues a eso es lo que me refiero. Si hace buen tiempo y soleado, pues es bonito. Pero muy a menudo no llueve, pero hace cielo gris y desentona el paisaje.

Pero aún así las fotos del enlace son muy editadas que es mi comentario.
Aergon #10 Aergon
#6 La trampa es que no es una autocaravana como mal indica el título. Si ves el vídeo se trata de bungalows con parcela privada bastante bien montada.
ChatGPT #3 ChatGPT
Cagar en un cubo se está romantizando demasiado
Aergon #11 Aergon *
#3 El bungalow del artículo (que no autocaravana) tiene mejor baño que algunos hoteles.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
El chabolismo guay.

A ver que tal cuando les venga una Dana.
