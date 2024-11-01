Una pareja británica consigue hacer de su autocaravana vieja una elegante casa de vacaciones en Benidorm: 'Mejor que cualquier sitio de Reino Unido y más barato'

Una pareja británica compró una caravana por tan solo 3.000 libras (3.400 euros) debido a su mal estado. Poco después, ha logrado convertirla en una elegante casa de vacaciones en Benidorm. Y ha compartido el proceso de transformación en su cuenta de TikTok @villamar.gemmanicky, que ya acumula cerca de 75.000 seguidores.
| etiquetas: benidorm , caravana
En Benidorm viven miles de británicos jubilados en campings como ese, pero no son los campings que conocemos los españoles, son campings con todos los servicios que ellos necesitan: Supermercados, tiendas de ropa, salas de fiestas, bares, piscinas, canchas deportivas, peluquerías, despachos de abogados, agencias de viajes, etc.
Hay muchos guiris que apenas salen del camping porque tienen, prácticamente, de todo pero la mayoría acude también a los bares de alrededor y se lo pasan a lo grande con cerveza barata, música en vivo y mucha gente con la que "alternar".
¿Mejor una autocaravana en Benidorm que "cualquier sitio de Reino Unido"? Y una polla como un castillo.
Lakes District: duckduckgo.com/?q=lakes+district+uk&iar=images&t=ffab
Cornualles: duckduckgo.com/?q=cornwall+uk&iar=images&t=ffab
Jersey duckduckgo.com/?q=jersey+uk&iar=images&t=ffab
pues a eso es lo que me refiero. Si hace buen tiempo y soleado, pues es bonito. Pero muy a menudo no llueve, pero hace cielo gris y desentona el paisaje.
Pero aún así las fotos del enlace son muy editadas que es mi comentario.
A ver que tal cuando les venga una Dana.