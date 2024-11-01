Una pareja británica consigue hacer de su autocaravana vieja una elegante casa de vacaciones en Benidorm: 'Mejor que cualquier sitio de Reino Unido y más barato'

Una pareja británica compró una caravana por tan solo 3.000 libras (3.400 euros) debido a su mal estado. Poco después, ha logrado convertirla en una elegante casa de vacaciones en Benidorm. Y ha compartido el proceso de transformación en su cuenta de TikTok @villamar.gemmanicky, que ya acumula cerca de 75.000 seguidores.