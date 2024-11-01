edición general
Parece el rótulo luminoso de un comercio, pero es una antena 4G/5G de Movistar camuflada

Un técnico de una contrata encargada del despliegue de antenas para Telefónica ha compartido algunas imágenes del interior de una antena de este tipo recién instalada en el cartel de una clínica dental en Fuenlabrada, Madrid... El comercio ya tenía instalado en su fachada el típico rótulo de tipo banderola. Tras el acuerdo para alquilar el espacio a Telefónica, el rótulo ha sido sustituido por otro exactamente igual, pero con mayor anchura, con el fin de hacer espacio para alojar componentes electrónicos en su interior.

javierchiclana #1 javierchiclana
El 5G tiene una ancho de banda cojonudo pero muy poco alcance por eso tiene que utilizar estos "trucos" y nunca podrá ser tecnología única.
0
Torrezzno #3 Torrezzno *
#1 como todo en esta vida depende del tamaño. Cuanto mayor sea la antena y mayor potencia de transmisión mas lejos llega. Pero a ver quien quiere una antena enorme 5G en el tejado de su casa
0
Destrozo #2 Destrozo
Si pasas por ahí abajo se te fríen los sesos :tinfoil:
1
#4 mr._cortimer
Y ahora que ya se sabe su localización, en menos de una semana la robarán para sacar las piezas y vender como chatarra
0

