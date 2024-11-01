Parece el rótulo luminoso de un comercio, pero es una antena 4G/5G de Movistar camuflada  

Un técnico de una contrata encargada del despliegue de antenas para Telefónica ha compartido algunas imágenes del interior de una antena de este tipo recién instalada en el cartel de una clínica dental en Fuenlabrada, Madrid... El comercio ya tenía instalado en su fachada el típico rótulo de tipo banderola. Tras el acuerdo para alquilar el espacio a Telefónica, el rótulo ha sido sustituido por otro exactamente igual, pero con mayor anchura, con el fin de hacer espacio para alojar componentes electrónicos en su interior.