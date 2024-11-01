edición general
El paraíso de los celíacos está en España: declarado el primer pueblo gluten free del mundo, con un impresionante patrimonio histórico y un idílico entorno natural

Este concejo asturiano cuenta con el mayor porcentaje de habitantes celíacos de todo el país.

#1 Nahid
Tienen leche sin gluten
