Paradojas del destino

El reciente episodio de “cierre” del estrecho de Ormuz ha dejado claro para muchos importadores de petróleo, que la electrificación es no solo necesaria , sino imprescindible. Pero como todo en esta vida, no es tan fácil. La utilidad del crudo no se limita al transporte, las obras públicas o la aviación. También se usa en la extracción de un elemento fundamental para la electrificación, el cobre.
Posteriormente, el azufre se convierte en ácido sulfúrico que se usa en la lixiviación de cobre (un proceso hidrometalúrgico que utiliza principalmente ácido sulfúrico ( h2SO4) diluido y agua para disolver el cobre de minerales oxidados o sulfuros, formando una solución rica en sulfato de cobre). Luego esta… » ver todo el comentario