Paradojas del destino

El reciente episodio de “cierre” del estrecho de Ormuz ha dejado claro para muchos importadores de petróleo, que la electrificación es no solo necesaria , sino imprescindible. Pero como todo en esta vida, no es tan fácil. La utilidad del crudo no se limita al transporte, las obras públicas o la aviación. También se usa en la extracción de un elemento fundamental para la electrificación, el cobre.