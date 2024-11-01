edición general
La paradoja Vox: el partido que crece entre los colectivos a los que perjudican sus votaciones

VOX atrae a un número creciente de votantes de clase obrera, mujeres, pequeños agricultores y jóvenes, los colectivos que más se ven perjudicados por la aplicación de su programa y su historial de votaciones en las cámaras: una fuerza política que vota de forma sistemática en contra de iniciativas diseñadas para proteger económicamente a las clases medias y bajas, al pequeño empresario y al mundo rural, una hoja de ruta alineada con los intereses de las grandes élites económicas.

etiquetas: vox trabajadores votando al capital
#1 tierramar
Votos contra el bienestar de sus bases
La contradicción se hace evidente en numerosas votaciones clave. Vox fue el único partido en el hemiciclo que no votó a favor de la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, una medida crucial para la conciliación familiar, especialmente para las mujeres. Asimismo, ha mantenido un voto en contra constante de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que significa que, de haber dependido de ellos, sus votantes cobrarían hoy 700…   » ver todo el comentario
#8 sotillo
#1 Esto les da igual, están buscando quedarse tuertos para que el resto de españoles se queden ciegos
#17 MiguelDeUnamano
#8 Si es que algunos de ellos son conscientes de eso. Por imbéciles o por mezquinos, el resultado es el mismo.
#27 Libre_albedrío
#1 Tienen la mente enferma por tanto videojuego y drogas.
#23 Tito_Keith
pero los moros y los negros qué!
Yo tengo un compañero de trabajo que es un ignorante profundo, no estoy seguro de que haya acabado bachillerato. Es un residuo de la ruta del bakalao. Su gracia es soltar perlas racistas porque sabe que no nos gustan y lo hace como broma. Votó a Alvise. Por supuesto cobra el sueldo mínimo y está casado con una inmigrante (Ukraniana = rubia). Le gusta ver videos en los grupos de wassap de Desokupa y otros patriotas.

El muchacho es buena persona y es honrado. Un…   » ver todo el comentario
El muchacho es buena persona y es honrado. Un…   » ver todo el comentario
#25 ummon
#14 Lo de siempre...  media
#19 karakol
Lo malo de la izquierda es que no cumple lo que promete en campaña.

Lo malo de la derecha es que sí que lo cumple.
#7 mente_en_desarrollo
Empeorar tu vida es un sacrificio pequeño por putodefender España.
#14 Dragstat
#7 esta gente tan "patriota", no lo es en absoluto. Y se ve a la hora de la verdad. Más que defender España es algo así como: "yo estaré jodido pero los demás también lo estarán". Disfrutan con el mal ajeno, viendo a los demás pasarlo mal aún afectándole a ellos mismos.
#20 mente_en_desarrollo
#14 Igual peco de ingenuo, pero yo no creo eso. Por supuesto, no dudo que haya casos, pero no creo que sea la generalidad de los votantes de Vox.

Creo que la polarización política (completamente asimétrica, dicho sea de paso) cala. El que los medios estén siempre recogiendo como se llama dictador al presidente del gobierno, escuchando que está rompiendo España, que está favoreciendo una invasión de extranjeros (que es objetivo que cada vez hay más, por lo que "concuerda" con su…   » ver todo el comentario
#5 tierramar
Yo diría que también al PPSOE, que en Europa votan lo mismo el 90% de las veces, muchas veces con medidas en contra de la población, protegiendo los intereses de los lobbys.
#13 tierramar
Esta contradicción, se da también entre los votantes latinos inmigrantes: que por una lado, valoran mucho la sanidad pública, y a la vez votan a Ayuso y a VOX. A Ayuso una adalid de la destrucción de la sanidad pública!!
#6 cocococo
No es una paradoja, es lo que hay, porque creo que el 80 % o más de la población mundial es subnormal y por ende tira piedras a su propio tejado. Cuando vas por la calle te cruzas con algunas personas contadas con los dedos de la mano y el resto son subnormales con patas.
#11 mente_en_desarrollo
#6 Por definición, no puede ser el 80% de la población "subnormal" porque entonces, lo que llamas "subnormal" es "normal", y quedaría un 20% "sobrenormal".
#12 cocococo
#11 Pues eso, es normal que un ser humano sea subnormal y por lo tanto vota lo que vota.
#18 Kasterot
En las elecciones donde se eligió a Miley en Argentina . Mucha gente que votó por él solamente lo hizo por joder al prójimo y estuviese un como elmo un poquitito más jodido que él.
En vez de buscar un bien común se buscaba joder a los que sabías que podían alcanzarte
#21 arturios
#18 efectivamente, el odio vende mejor que el interés propio, a mucha gente, con tal de ver arder el mundo no les importa calcinarse, pero jodiendo al vecino, joputa!!!
#28 XtrMnIO
VOX, el partido que gobierna para los señoritos, y votado por los muertos de hambre de derechas.
#3 Milmariposas
A esos votantes les vendría bien, porque seguro que ni les suena- saber qué es la teoría de la caverna de Platón. Metérselo por los ojos, como a Alex, el protagonista de la naranja mecánica. No sería mala idea. A ver si así comprenderían de qué va la política.
#24 ochoceros
#3 Daría igual, sus votontos tienen el cerebro bien lavado para, ante cualquier evidencia de que están votando en contra de sus propios intereses, hacer oídos sordos:  media
#9 JuanCarVen
Es lo que tiene votar con las tripas y no con el cerebro. Tiendes a votar a los leopardos comedores de caras. Va a ser un disfruten lo votado digno de admirar. Va a superar al de "Latinos con Trump".
#10 SeñorPresunciones
Es fácil, VOX basa su campaña política en memes y los memes calan hondo en gran parte de la sociedad.
#26 Arzak_
Ai que botar a Box es el hunico que nos salbara del comonismo de Soros y ecspulzara ha los hemigrantes :palm:
#22 DORO.C
Malditos fachapobres! :troll:
#4 karakol
Luego vienen los leopardos con mucha hambre.
#16 Chinchorro
#4 Sobre todo los que comen caras.
#2 tetepepe
La paradoja no es Vox, la paradoja es la especie humana.
Vox son lo que son, unos malnazidos que se aprovechan de ella.
#15 manzitor
#2 La ignorancia, la pobreza y el sentimiento de exclusión, han sido caldo histórico para los fascismos. Y de ahí creo que está bebiendo V :ffu: X, agitando ideas sencillas y emocionales, por muy absurdas que sean. Sin capacidad crítica, el populismo campa.
