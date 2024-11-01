La paradoja Vox: el partido que crece entre los colectivos a los que perjudican sus votaciones

VOX atrae a un número creciente de votantes de clase obrera, mujeres, pequeños agricultores y jóvenes, los colectivos que más se ven perjudicados por la aplicación de su programa y su historial de votaciones en las cámaras: una fuerza política que vota de forma sistemática en contra de iniciativas diseñadas para proteger económicamente a las clases medias y bajas, al pequeño empresario y al mundo rural, una hoja de ruta alineada con los intereses de las grandes élites económicas.