La paradoja Vox: el partido que crece entre los colectivos a los que perjudican sus votaciones

VOX atrae a un número creciente de votantes de clase obrera, mujeres, pequeños agricultores y jóvenes, los colectivos que más se ven perjudicados por la aplicación de su programa y su historial de votaciones en las cámaras: una fuerza política que vota de forma sistemática en contra de iniciativas diseñadas para proteger económicamente a las clases medias y bajas, al pequeño empresario y al mundo rural, una hoja de ruta alineada con los intereses de las grandes élites económicas.
La contradicción se hace evidente en numerosas votaciones clave. Vox fue el único partido en el hemiciclo que no votó a favor de la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, una medida crucial para la conciliación familiar, especialmente para las mujeres. Asimismo, ha mantenido un voto en contra constante de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que significa que, de haber dependido de ellos, sus votantes cobrarían hoy 700… » ver todo el comentario
Yo tengo un compañero de trabajo que es un ignorante profundo, no estoy seguro de que haya acabado bachillerato. Es un residuo de la ruta del bakalao. Su gracia es soltar perlas racistas porque sabe que no nos gustan y lo hace como broma. Votó a Alvise. Por supuesto cobra el sueldo mínimo y está casado con una inmigrante (Ukraniana = rubia). Le gusta ver videos en los grupos de wassap de Desokupa y otros patriotas.
El muchacho es buena persona y es honrado. Un… » ver todo el comentario
Lo malo de la derecha es que sí que lo cumple.
Creo que la polarización política (completamente asimétrica, dicho sea de paso) cala. El que los medios estén siempre recogiendo como se llama dictador al presidente del gobierno, escuchando que está rompiendo España, que está favoreciendo una invasión de extranjeros (que es objetivo que cada vez hay más, por lo que "concuerda" con su… » ver todo el comentario
En vez de buscar un bien común se buscaba joder a los que sabías que podían alcanzarte
Vox son lo que son, unos malnazidos que se aprovechan de ella.