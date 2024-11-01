La paradoja de la “Spolia”, la reutilización de materiales constructivos en la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media

El estudio propone varias razones interconectadas que van más allá de la economía. Los spolia más grandes y valiosos, especialmente los procedentes de edificios públicos emblemáticos, no eran de libre acceso. Su gestión estaba controlada por el Estado imperial. Usarlos era un privilegio que el emperador se concedía a sí mismo, a su familia o a aristócratas cercanos al poder. Reutilizar una columna de un foro imperial no era solo ahorrar; era exhibir una conexión directa con el poder central y apropiarse simbólicamente del esplendor del pasado.