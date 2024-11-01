La paradoja de Noruega, el país que gana miles de millones con la subida del precio del petróleo pero cada vez lo usa menos

Se considera a Noruega como uno de los países más verdes del mundo. Las bicicletas abundan en sus ciudades, el 98% de su electricidad proviene de fuentes renovables y nueve de cada diez autos nuevos vendidos en 2024 fueron eléctricos. Noruega es, además, el país miembro de la Agencia Internacional de la Energía donde la electricidad cubre una mayor proporción del consumo energético total, y fue uno de los primeros en imponer impuestos al carbono.