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La paradoja de Noruega, el país que gana miles de millones con la subida del precio del petróleo pero cada vez lo usa menos

Se considera a Noruega como uno de los países más verdes del mundo. Las bicicletas abundan en sus ciudades, el 98% de su electricidad proviene de fuentes renovables y nueve de cada diez autos nuevos vendidos en 2024 fueron eléctricos. Noruega es, además, el país miembro de la Agencia Internacional de la Energía donde la electricidad cubre una mayor proporción del consumo energético total, y fue uno de los primeros en imponer impuestos al carbono.

| etiquetas: paradoja , noruega , gana , millones , petróleo
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3 comentarios
1 1 0 K 24 actualidad
#2 tyrrelco
Usar el petróleo para combustible cuándo puedes permitirte no hacerlo, teniendo la capacidad de usarlo para cosas más duraderas y relevantes, debería ser delito.
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Yorga77 #1 Yorga77
El petroleo es petróleo sera en el futuro como cualquier droga que "o vendes o consumes" :shit:
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#3 soberao
Es como los productos ecológicos que son caros y no son opción para el consumidor medio. Se convierten al final en artículos de lujo para hacer sentir bien las conciencias y las primeras tiendas en cerrar en tiempos de crisis.
De todas formas dudo que hayan renunciado al plástico que es uno de los productos de la industria petroquímica aunque tengan más vehículos eléctricos.
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menéame