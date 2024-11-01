La paradoja económica española

En este contexto, la negociación colectiva va a jugar un papel decisivo y, desde FeSMC-UGT, afrontamos este nuevo año 2026 con un objetivo claro que no es nuevo: los salarios continúan siendo la prioridad. La mejora salarial en los sectores más precarizados no puede seguir desanclada de los beneﬁcios empresariales, ni supeditándose a discursos de prudencia y moderación –por parte de los representantes empresariales– que ya no se sostienen en la realidad económica. La negociación colectiva en estos ámbitos será exigente, ﬁrme y orientada a...