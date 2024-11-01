edición general
La paradoja económica española

En este contexto, la negociación colectiva va a jugar un papel decisivo y, desde FeSMC-UGT, afrontamos este nuevo año 2026 con un objetivo claro que no es nuevo: los salarios continúan siendo la prioridad. La mejora salarial en los sectores más precarizados no puede seguir desanclada de los beneﬁcios empresariales, ni supeditándose a discursos de prudencia y moderación –por parte de los representantes empresariales– que ya no se sostienen en la realidad económica. La negociación colectiva en estos ámbitos será exigente, ﬁrme y orientada a...

... recuperar poder adquisitivo real, cerrar brechas salariales y digniﬁcar salarios que hoy resultan claramente insuﬁcientes (a pesar del incremento del SMI) si atendemos a una inﬂación persistente que se concreta, principalmente, en productos y servicios básicos, necesarios y vitales para las personas. Este año 2026 tiene que ser el año en el que los salarios de tantos profesionales considerados “esenciales” empiecen a converger, de verdad, con la riqueza que generan sus actividades productivas. Hablamos de justicia salarial, de cohesión social y de un modelo económico más equilibrado y sostenible.
me pregunto por qué no son partidarios de la deflactación del IRPF por la inflación...
