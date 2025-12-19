·
Para reciclar [GAL]
7
meneos
189 clics
enviado
____
3 comentarios
#1
: «Ahora le chantas encima un microondas viejo para que dejen el pan, un tambor de lavadora al lado para hacer de macetero y un somier para hacer de cancilla y ya tenemos una casa típica gallega.»
Caresth
2025-12-19 11:30:04
#2
: «mejor iria el mundo si reciclaran como gallegos»
ayatola
2025-12-19 11:31:06
#1
Caresth
Ahora le chantas encima un microondas viejo para que dejen el pan, un tambor de lavadora al lado para hacer de macetero y un somier para hacer de cancilla y ya tenemos una casa típica gallega.
3
#3
Atusateelpelo
#1
Y unos cubos de detergente de las ordeñadoras para recoger el agua del canalon y algunos sacos de abono tapando la leña para que no se moje.
0
#2
ayatola
mejor iria el mundo si reciclaran como gallegos
1
