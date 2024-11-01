El papiro egipcio de Pendlebury, una rareza iconográfica sin texto que muestra una derrota

La pieza, hallada en 1936 por John Pendlebury, está en mal estado, muy fragmentada, pero se aprecian dos escenas. En la primera, un infante egipcio caído está a punto de ser degollado por un libio mientras arqueros también libios -piel pálida, capa larga, tatuajes y sin faldellín- acuden corriendo. En la segunda se ven soldados egipcios, pero ataviados de forma poco habitual, al estilo micénico. Representa una derrota militar, algo insólito en el arte egipcio.