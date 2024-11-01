·
176
meneos
2601
clics
El papelón de Juanma Moreno con la quita de la deuda, resumido en un vídeo de menos de un minuto
En el PP están tan confusos en su inquina contra Sánchez y el Gobierno que se hieren a sí mismos.
|
etiquetas:
:
juanma moreno
,
quita de deuda
,
pp
82
94
2
K
508
actualidad
38 comentarios
82
94
2
K
508
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
regum
Grandes gestores los " ensobraos"
7
K
93
#26
reivaj01
#1
Me estoy acordando de la primera empresa en la que trabajé y en la que había una máquina "ensobradora".
www.youtube.com/watch?v=ePr2YfcZZDE
2
K
24
#27
jamon_de_jaboogie
#1
mejores gestores los que funcionan a base de resetear balances. Está quita permite a Cataluña volver a endeudarse… y ya en el futuro nos volverán a resetear.
Solidarizar las pérdidas siempre es cojonudo.
1
K
8
#34
lixender
#27
totalmente de acuerdo, sería mejor hacer una amnistía fiscal, para que los ricos que defraudaron al fisco vuelvan a defraudar, como hizo el PP, grandes gestores.
1
K
18
#29
Jarod_mc
#1
grandes ladrones
0
K
6
#8
candonga1
Se sacarían un ojo con tal que los catalanes se quedaran ciegos.
6
K
83
#25
Joseee
#8
Es al revés, el PSOE está perjudicando a toda España para que los catalanes salgan beneficiados. Todo buscando que Pedro Sanchez pueda seguir gobernando unos meses más.
3
K
17
#7
Battlestar
Yo debo de ser tonto del culo, porque no entiendo esto de las quitas. "Te condono 18000 millones de deuda", pero a ver, si al final nos estamos perdonando a nosotros mismos una deuda que nosotros mismos tenemos.
Quiero decir, al final todo es dinero recaudado de los españoles que repercute en españoles, ese dinero no ha salido de un árbol, ni se lo han puesto los políticos de sus bolsillos.
Si al final esos millones los pagamos nosotros igual. Es colgarse medallas imaginarias de "jódete que mi ccaa aporta más"
Condonamos a las comunidades, dice, como si ese dinero fuera suyo.
8
K
67
#9
encurtido
#7
Es es una mutualización de la deuda. Si tienes más deuda que el resto pues te interesa porque tu deuda se paga entre todos, si eres de los que tienen menos deuda pues sales perdiendo.
Se está vendiendo como que el magánimo perrosanche borra mágicamente las deudas de las CCAA y estas se oponen por hacer la contra. enrabietados
3
K
25
#15
Leon_Bocanegra
#9
Se está vendiendo como que el magánimo perrosanche borra mágicamente las deudas de las CCAA
Quién ha vendido eso? Y más importante, quién es el imbécil que se ha creído eso?
1
K
14
#17
Bacillus
#9
y si encima mañana consigues hacienda propia, pues jugada maestra...tu deuda la pagan con quienes no vas a redistribuir.
Y muchos aplaudiendo...
3
K
26
#35
Penetrator
#17
¿De dónde sacas que no se va a redistribuir?
0
K
11
#38
Cehona
#9
Queda mejor reducir impuestos a los ricos, no invertir en bomberos forestales y cuando hay un incendio, que vengan los hidroaviones y la UME que pagamos todos.
Balance de gastos se llama. Un quite por chicuelinas.
0
K
12
#10
DraWatson
#7
simplemente cambian la deuda de cajón. Antes lo debía la comunidad autónoma "nada más", ahora lo debe todo el estado.
Pero a partir de ese momento la contabilidad de la comunidad queda muy bonita, y pueden seguir endeudándose hasta la siguiente quita.
3
K
29
#12
oceanon3d
*
#10
Los intereses de la deuda son menores de forma notable ... solo es otra mas del PP de "dejad que España se hunda que ya la levantaremos nosotros" ... le des la vuelta que le des.
7
K
57
#14
aletmp
#12
esta es la clave. Sinceramente no se por que se permite a todas estas entidades publicas emitir deuda en el mercado. Una mierda que viene de la LOFCA de 1980
0
K
7
#33
DraWatson
#12
efectivamente, no me había dado cuenta. Además del movimiento contable, al ser un paquete de deuda más grande se puede acceder a mejor financiación.
0
K
7
#18
bronco1890
#10
Sobre todo crea un incentivo perverso: para que ser responsable endeudándose si al final va a haber una mutualización y mi deuda se va a pagar entre todos.
Solo hay que imaginarse a una comunidad de vecinos que aplicase la misma ley.
1
K
19
#13
LinternaGorri
#7
Llámalo hacer trampas al solitario, o ciencias económicas
0
K
12
#19
Igoroink
*
#7
Por ejemplo porque el gobierno de España tiene más poder para renegociar la deuda.
Sabes eso de si te debo 100 euros el problema lo tengo yo pero si te debo 50000 el problema lo tienes tú?
Parece que no cambia nada pero cambian bastantes cosas. Otra cosa muy diferente es que vayan a gestionarlo bien.
Pero bueno no soy ningún experto igual me equivoco.
1
K
13
#20
Ainur
#7
la quita en parte se debe a la falta de presupuestos, como no hay presupuestos estamos en superávit, el superávit se puede usar para reducir deuda según la ley.
Eh ahí el porqué del ofrecimiento.
¿Por qué no la aceptan? Además de tacticismo político es porque viene con la condición de no reducir impuestos.
Para evitar que se quiten deuda, bajen impuestos y se vuelvan a endeudar a la velocidad del rayo.
4
K
25
#3
Hynkel
Esperan a las generales a que Frijolito esté en La Moncloa.
Ahí habrá barra libre de quitas.
No sería la primera vez que el PP con tal de llegar al poder dice que no a todo. ¿Recuerdan aquello de "que España caiga que ya la levantaremos nosotros"?
9
K
54
#2
ipanies
Si hubiera estudiao...
3
K
37
#6
pitercio
No veas si se necesita látex para condonar tantos miles de millones ¿Dónde se gasta toda esa pasta? ¿Por qué no quieren auditar cada pavo?
2
K
27
#5
angelitoMagno
En menéame están vetadas las redes sociales y Tremending no es más que un agregador de X.
Por lo que además, no sería fuente original.
1
K
21
#23
Joseee
Os acordáis cuando el estado creó el banco malo, para meter ahí toda la mierda que habían creado los bancos irresponsables, para que lo pagáramos entre todos los españoles?. Pues esta es la segunda parte, pero con Comunidades Autónomas, todas los que más han gastado más de lo que ingresaban, les van a perdonar más deuda que a los que se comportaron de una manera más responsable, Condonación de la deuda por catalán 2.280€, por madrileño 1.385€. Todo para seguir en el trono un poco más (aunque no puedan aprobar leyes, ni presupuestos).
2
K
20
#24
tomeu
Van como pollos sin cabeza
1
K
19
#4
borachoman
Pues lo mismo que el inutil de Mazón:
m.youtube.com/watch?v=bICQlm8z-7E&pp=ygURbWF6b24gcXVpdGEgZGV1ZGE=
2
K
18
#22
avalancha971
No entiendo lo de meter al final siempre el Ending de Curb Your Enthusiasm.
Creo que la mayoría de la gente no conoce la serie de Larry David y no lo entiende. Quizás por eso lo meten en situaciones como esta en las que no encaja realmente.
0
K
10
#11
Tecar
En el cuadrante de la estupidez pura: hacerse daño a sí mismo y a los demás.
1
K
10
#31
Cilantro
*
El nivelazo político es tal que si el perro dice que disuelve las cámaras y convoca elecciones, pp y vox lo rechazarían diciendo que seguro que el perro piensa amañar las elecciones o algo.
0
K
7
#32
monsterboy
A ver si Santaolalla iba a tener razon al definir al
votante
complice del PP
0
K
7
#21
fpove
Lo mejor es cuando una periodista le pregunta sobre un informe de 4 puntos y el le dice si se ha leido el 5 jajajajaja.
0
K
7
#28
Txidamente
A mi la verdad, me daría vergüenza tener que ser así, seré raro
0
K
6
#30
Jarod_mc
*
catetos que los volverán a votar para ser más pobres y más analfabetos si cabe
0
K
6
#16
Aas59
Si el tiempo que pierden atacandose, lo dedicaran a trabajar y a hacer propuestas serias, a lo mejor nos podríamos plantear ir a votarles.
0
K
6
#36
Ben_Hogan
Ahora resulta que lo progresista es que los trabajadores de las comunidades de menos renta, asuman la trampa de la burguesía racista de la comunidad rica.
El federalismo asimétrico de Maragall era esto...
0
K
6
#37
LostWords
No se por que algunos no paran de hablar de Cataluña cuando quien se lleva la mayor quita es Andalucia y solo por llevarles la contraria, han dicho que no. Es ridículo tanto la obsesión con Cataluña como el comportamiento de los dirigentes del PP (mas del 60% de la quita se la llevan sus comunidades autónomas)
0
K
6
Ver toda la conversación (
38
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
