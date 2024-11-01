Los papeles más icónicos de Fernando Esteso

Los bingueros' (1979)Fernando Esteso interpreta a Fermín, un hombre obsesionado con ganar en el bingo, en esta comedia junto a Andrés Pajares que se convirtió en un referente del cine popular español. Yo hice a Roque III' (1980)Esteso da vida a Federico, un personaje cómico en una trama de boxeo disparatada y divertida, demostrando su característico humor físico y expresivo. Los liantes' (1981)En 'Los liantes', interpreta a Fidel, un timador de poca suerte que se ve envuelto en absurdas situaciones junto a su compañero de pantalla, Andrés Paja