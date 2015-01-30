edición general
Pánico en el este de Ucrania mientras Trump considera la idea de que Rusia se quede con partes del país

La propuesta del Kremlin al enviado especial de EE.UU. Steve Witkoff de intercambiar un cese del fuego por las partes del Donbás que Rusia aún no ha conquistado significa que esta ciudad, y las cercanas, podrían convertirse de repente en territorio de Moscú

Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
¿Pánico? eso no se lo cree ni el que lo escribe. Tras el golpe de estado protestaron porque el anterior presidente tenía un apoyo de aproximadamente el 85% de la población, por eso el ejército ucraniano les bombardeaban de manera masiva, sin tanto apoyo de la población civil Rusia no podría haber avanzado tanto. Guste o no, el este ucraniano siempre ha sido proruso.

Un ejemplo entre cientos, del 30/01/2015:
www.elmundo.es/internacional/2015/01/30/54cb790c268e3e24138b457d.html
10 K 112
platypu #6 platypu
#2 Tan prorruso como tu y el nazi de @carakola lo dudo

Bombardeaba de forma masiva?
Eres un puto mentiroso  media
5 K -44
security_incident #7 security_incident
#6 Haznos otra pieza con el Paint para aclararnos.
:-D  media
1 K 39
platypu #8 platypu
#7 Aqui la tienes, vete a arrodillarte a Putin y a los demas terroristas  media
4 K -27
security_incident #10 security_incident
#8 Allahu Akbar :troll:
0 K 19
platypu #11 platypu
#10 Uff, el cerebro justo para no cagarte encima
3 K -34
Alakrán_ #13 Alakrán_
#6 Vergüenza de comentarios de #-2. Este se cree que quedan Ucranianos leales a Ucrania en el Dombass ocupado por Rusia, o que quedan prorrusos en la parte que sigue en la posesión legítima de Rusia.
No tiene ni puta idea de lo que es una guerra y aquí lo tienes justificando una invasión por territorios de Rusia.
0 K 10
raül_hernàndez_1 #14 raül_hernàndez_1
#2 No son prorusos, son simplemente rusos.
0 K 7
berkut #3 berkut
Pánico por ser rusos??

Sería más bien pánico por seguir formando parte de Ucrania...
2 K 42
Pertinax #1 Pertinax
Raro se me hace cuando Rusia lleva dos semanas de avance implacable.
2 K 36
LinternaGorri #4 LinternaGorri
pensaba que el pánico era porque parece ser que les han entrado hasta la cocina entre pokrovsk y konstantinivka. Se habla de más de veinte kilometros en un día
2 K 33
alfre2 #12 alfre2
Vaya, narrado así parece todo idea de Trump, cuando realmente es lo que Rusia pretendía desde un principio y es Trump el que tiene que acceder porque le resultará la salida más razonable
1 K 29
antesdarle #5 antesdarle
Yo también estaria dando vueltas en círculo, vamos imagínate que te llevan prometiendo durante años ser parte del mundo civilizado y de la noche a la mañana te arrastran al pozo.
1 K 28
platypu #9 platypu
Vaya, se ha llenado el hilo de Nazis, espero que les paguen bien para tapar su mierda de vida defendiendo una invasion y celebrando los asesinatos
3 K -34

