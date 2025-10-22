edición general
Pánico ante la caída del valor de las viviendas en la mitad de las ciudades más grandes de EE.UU [eng]

Casi la mitad de las ciudades más grandes de Estados Unidos están experimentando una caída en los precios de la vivienda, lo que es una señal de que las grietas se están extendiendo por el mercado inmobiliario, que antes estaba en auge. [eng]

NPCMeneaMePersigue
Celebramos en redes sociales que el mercado explota en EEUU y luego en España, esto genera pánico en los especuladores, que venden, provocando bajada de precios.

Dirán "Pero vienen inmigrantes" pero es mentira www.lavanguardia.com/economia/20251022/11185076/crisis-vivienda-frena-

La alternativa es compartir cama con extraños www.meneame.net/m/cultura/hot-bedding-nueva-tendencia-basada-alquilar-
Supercinexin
El valor de la mayoría de viviendas americanas es diez dólares, habida cuenta de que están hechas todas de corchipán, menos las de los ricos. Otra cosa es el precio, que eso no creo que baje de los tropecientos mil dólares en barrio de negratas y tiroteos.
jonolulu
A ver si esto peta de una puta vez y los listillos que quieren vivir chupando la sangre a otros tienen que vivir de su trabajo
Dav3n
Cada vez más cerca de descorchar la botella de cava que tengo guardada para cuando el imperio se descomponga por su propio peso :foreveralone:

Creía que no lo vería, gracias, diosito, no creo en tí pero a veces te sobras :troll:
Suleiman
Donde unos ven pánico, otros ven oportunidad.
unomas23
Pánico de quién exactamente?
Esku
#5 Eso venía a comentar. Los precios de vivienda son abusivos a lo absurdo. Se van a pensar toda esta caterva de hijos de puta especuladores que puede subir hasta el infinito.
