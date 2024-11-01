edición general
Palindrotiras, un cómic espectacular lo mires por dónde lo mires  

José Pablo García traslada al mundo del cómic el fascinante mundo de los palíndromos, esos juegos de palabras que, a día de hoy, son de las pocas cosas que no pueden ser recreados por las inteligencias artificiales. Se conoce como palíndromo aquella palabra —"anilina"— o frase —"Dábale arroz a la zorra el abad"— que puede leerse igual de izquierda a derecha que en sentido contrario. A pesar de su complejidad, este curioso juego de palabras tiene una nutrida comunidad de aficionados que acostumbra a compartir sus hallazgos en foros

