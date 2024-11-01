"Palestinar herriaren aldeko garaipena da atzokoa"

Palestinarekin Elkartasunak protesta bat antolatu du gaurko, 19:00etan Arriagan, atzo jazarritakoekin elkartasunez eta Israelen Mendebaldeko konplizeen kontra. Azken egunetan, Bizkaitik eta Nafarroatik pasatu da Espainiako Vuelta, eta Palestinaren aldeko aldarri ugari ikusi dira ibilbidean zehar, Israel Premier Techen kanporatzea exijituz. Atzo, gainera, txapelketa normaltasunez ez zedila gauzatu lortu zuten estatu sionistaren aurkako protestek.
Solidaridad con Palestina ha organizado una protesta para hoy, a las 19: 00 horas, en el Arriaga, en solidaridad con los perseguidos ayer y contra los cómplices de Israel Occidental. En los últimos días, la Vuelta a España ha pasado por Bizkaia y Navarra, y a lo largo del recorrido se han visto numerosos clamores a favor de Palestina, exigiendo la expulsión de Israel en la Premier Tech. Ayer,
Palestina Aurrera!!
Allí estaremos!