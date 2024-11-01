edición general
"Palestinar herriaren aldeko garaipena da atzokoa"

Palestinarekin Elkartasunak protesta bat antolatu du gaurko, 19:00etan Arriagan, atzo jazarritakoekin elkartasunez eta Israelen Mendebaldeko konplizeen kontra. Azken egunetan, Bizkaitik eta Nafarroatik pasatu da Espainiako Vuelta, eta Palestinaren aldeko aldarri ugari ikusi dira ibilbidean zehar, Israel Premier Techen kanporatzea exijituz. Atzo, gainera, txapelketa normaltasunez ez zedila gauzatu lortu zuten estatu sionistaren aurkako protestek.

pitercio #1 pitercio *
¿Es cara la cacatúa?
9 K 123
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Sólo entraba a buscar y positivizar éste comentario.
1 K 29
Kantinero #5 Kantinero
#0 creo que eres nuevo, los envíos que no son en castellano deben de ir indicados en el titulo (ING), (FR); en este caso (EUS), y la entradilla debe de ir traducida
6 K 79
janatxan #3 janatxan
Mira que me toca la polla votar negativo una iniciativa pro palestina, pero por la tontería de no traducir la entradilla en una web que no es principalmente vasca...
3 K 57
ewok #2 ewok *
Según Google, dice: "La victoria de ayer es una victoria a favor del pueblo palestino"

Solidaridad con Palestina ha organizado una protesta para hoy, a las 19: 00 horas, en el Arriaga, en solidaridad con los perseguidos ayer y contra los cómplices de Israel Occidental. En los últimos días, la Vuelta a España ha pasado por Bizkaia y Navarra, y a lo largo del recorrido se han visto numerosos clamores a favor de Palestina, exigiendo la expulsión de Israel en la Premier Tech. Ayer,

3 K 38
Kamillerix #6 Kamillerix
Mira: me han grrruñido por intentar votar "sin haber leído", tras haber leído la amable traducción de #2 o_o
3 K 35
ewok #7 ewok
#6 La tradución amable es de Google y directa sin revisar. De hecho, "Israelen Mendebaldeko konplizeen kontra" no sería "contra los cómplices de Israel Occidental" sino "contra los cómplices occidentales de Israel”.
1 K 21
Black_Txipiron #19 Black_Txipiron
#16 bueno, anima el día, es como el cuñado de barra de bar que da gusto mandar a TPC
1 K 22
platypu #9 platypu
SUbiendo una web que hace apologia del terrorismo?
3 K 11
Black_Txipiron #10 Black_Txipiron
#9 tu haces apologia de la estupidez y nadie te dice nada.
1 K 22
platypu #12 platypu
#10 Comportate, por favor
1 K 19
#17 Barriales
#12 tiene razon.
0 K 7
Black_Txipiron #18 Black_Txipiron
#12 según tú, como buen terrorista, es mi forma de actuar. Un saludo
0 K 10
platypu #20 platypu
#18 Hasta los terroristas deberian tener buena educacion y no caer en el insulto facil
0 K 8
Asimismov #16 Asimismov
#10 #11 yo tengo ignorado al platypu y es una delicia
0 K 12
Kasterot #11 Kasterot
#9 denuncia joder!!! No te quedes en tu simple comentario. Si tan claro lo ves, eso es delito
2 K 37
platypu #13 platypu
#11 No tengo tiempo
1 K 19
ehizabai #14 ehizabai
#13 Dices mientras llevas toda la mañana en MNM...
:roll:
0 K 10
Kasterot #15 Kasterot
#13 taaaaaaaaaaaaaan ocupado soltando.........
0 K 14
Mar_Dominguez_Puig #8 Mar_Dominguez_Puig
Hoy a las 19h concentración en apoyo a las personas detenidas y heridas en el día de ayer. En la plaza del teatro Arriaga en Bilbao.
Palestina Aurrera!!
Allí estaremos!
1 K 9

