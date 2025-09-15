edición general
Por Palestina: no hay vuelta atrás

Las siguientes semanas serán decisivas y tocará poner sobre la mesa dos elementos clave: la determinación militante que sea capaz de organizar e impulsar, por medio de acciones de todo tipo, el creciente movimiento de masas; y un mensaje claro que apunte a la raíz del problema: el sionismo y la estructura imperial sobre el que se erige. Un mensaje que pueda dar voz al internacionalismo proletario, reivindique la resistencia del pueblo palestino y apunte a la destrucción revolucionaria del Estado colonial de Israel como único fin posible.

#3 Hollywoodlandia
bueno, todavía no he pasado el rodaje de listos echándome en cara que mi cuenta tiene menos tiempo que el suyo.

Donde digo yo que eso me la pele?
#4 pirat
Evitando consumir yanki se conseguiría bastante.
#1 Hollywoodlandia
Esta claro que lo de trabajo digno, salario digno y vivienda digna lo tenemos que dejar, por que es un fracaso absoluto.
Ahora, tenemos Palestina. Si conseguimos que la peña levante una bandera de Palestina y que no piense en corrupción, prostitutas, sobornos, etc. Entonces quizás podamos salvar el país
ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 Falso dilema.
Además a ti, Agosto de 2025, el trabajo, vivienda y salario dignos te la traen al pairo como de puede deducir de tu historial.
Juanro49 #5 Juanro49
#1 Por suerte se puede manifestar por todo eso a la vez, eso no quita que cada x tiempo las campañas se centren sobre algo durante un tiempo
