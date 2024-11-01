edición general
Palau Güell, 40 años de patrimonio universal

Este edificio, una de las piezas maestras de Antoni Gaudí, tendrá un papel protagonista durante la celebración del centenario de la muerte del arquitecto modernista catalán.

| etiquetas: barcelona , gaudí , aniversario , palau güell
