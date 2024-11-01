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Palantir y la Ley de Silicio: T-N-T

Palantir y la Ley de Silicio: T-N-T

El manifiesto de Palantir ha desatado ríos de tinta indignada, ríos embarrados de una retórica donde la crítica se enfanga en los conflictos de siempre: guerra, supremacismo, nacionalismo, elitismo, capitalismo.

| etiquetas: palantir , ley , silicio
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