Pakistán golpea el mayor complejo militar de Afganistán

El último recuento oficial del Ministerio de Información de Pakistán, asegura haber causado 415 bajas mortales en las filas de los talibanes y más de 580 heridos....

#1 Leclercia_adecarboxylata
Y mientras estos dos a lo suyo.

415 bajas.... se dice pronto.
Estos talibanes son tontos del culo. Todo el armamento que tienen lo lograron de la estampida de los americanos, que se dejaron allí desde Hummers a helicópteros y hasta aviones. Por no decir la de armamento que se encontraron. Estaba todo inutilizado pero se trajeron técnicos norcoreanos e incluso de Pakistán para repararlo.

Y no han podido comprar más porque ni tienen dinero ni credibilidad. Y ahora se meten en una guerra con un ejército moderno y muy bien equipado que como se despiste les van a esquilmar lo que les quedaba. Porque esta guerra entre los dos no es nueva. Como a Pakistán se le hinche las narices, arrasan con sus cuarteles y el poco armamento decente que les queda y arreando.
#2 pirat
Eso sí parece una guerra
