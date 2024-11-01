·
12

24
clics
Pakistán golpea el mayor complejo militar de Afganistán
El último recuento oficial del Ministerio de Información de Pakistán, asegura haber causado 415 bajas mortales en las filas de los talibanes y más de 580 heridos....
|
etiquetas
:
pakistán
,
afganistán
10
2
0
K
143
actualidad
3 comentarios
10
2
0
K
143
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Leclercia_adecarboxylata
Y mientras estos dos a lo suyo.
415 bajas.... se dice pronto.
0
K
17
#3
Connect
Estos talibanes son tontos del culo. Todo el armamento que tienen lo lograron de la estampida de los americanos, que se dejaron allí desde Hummers a helicópteros y hasta aviones. Por no decir la de armamento que se encontraron. Estaba todo inutilizado pero se trajeron técnicos norcoreanos e incluso de Pakistán para repararlo.
Y no han podido comprar más porque ni tienen dinero ni credibilidad. Y ahora se meten en una guerra con un ejército moderno y muy bien equipado que como se despiste les van a esquilmar lo que les quedaba. Porque esta guerra entre los dos no es nueva. Como a Pakistán se le hinche las narices, arrasan con sus cuarteles y el poco armamento decente que les queda y arreando.
0
K
12
#2
pirat
Eso sí parece una guerra
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
