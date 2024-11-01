edición general
5 meneos
52 clics
¿Por qué Pakistán y Afganistán están enfrentados?

¿Por qué Pakistán y Afganistán están enfrentados?

Pakistaníes y afganos tienen una histórica disputa fronteriza. Ahora la tensión acumulada puede derivar en una confrontación directa entre Islamabad y el régimen talibán.

| etiquetas: geopolítica , pakistán , afganistán
4 1 1 K 45 politica
5 comentarios
4 1 1 K 45 politica
salteado3 #4 salteado3
Porque EE. UU. ha agitado el avispero.

Da igual qué conflicto o guerra sea, siempre andan detrás.
1 K 24
Jakeukalane #3 Jakeukalane
Cría cuervos y te arrancarán los ojos.
0 K 14
platypu #1 platypu
Mira que empezar la guerra en el Ramadan, menudos racistas
0 K 13
Don_Pixote #2 Don_Pixote
Porque solo puede quedar uno que termine por “tan”
0 K 8

menéame