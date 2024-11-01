·
¿Por qué Pakistán y Afganistán están enfrentados?
Pakistaníes y afganos tienen una histórica disputa fronteriza. Ahora la tensión acumulada puede derivar en una confrontación directa entre Islamabad y el régimen talibán.
|
etiquetas
:
geopolítica
,
pakistán
,
afganistán
4
1
1
K
45
politica
5 comentarios
4
1
1
K
45
politica
#4
salteado3
Porque EE. UU. ha agitado el avispero.
Da igual qué conflicto o guerra sea, siempre andan detrás.
1
K
24
#5
carakola
Relacionada:
www.meneame.net/story/corredor-ferroviario-iran-afganistan-kabul-gira-
0
K
20
#3
Jakeukalane
Cría cuervos y te arrancarán los ojos.
0
K
14
#1
platypu
Mira que empezar la guerra en el Ramadan, menudos racistas
0
K
13
#2
Don_Pixote
Porque solo puede quedar uno que termine por “tan”
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
