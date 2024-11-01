Países Bajos, obligado a proteger a la isla de Bonaire de los efectos del cambio climático

La isla de Bonaire situada frente a las costas de Venezuela, llevado una batalla legal que cuestiona la forma en que los estados ricos atienden sus responsabilidades más allá de sus fronteras europeas. En su fallo, los jueces de La Haya consideraron que el Gobierno no ha tomado medidas suficientes para enfrentar amenazas como la subida del nivel del mar, el estrés térmico o las lluvias extremas, a pesar de que investigaciones científicas advierten de que una quinta parte de la isla podría quedar inundada de aquí a finales de este siglo.