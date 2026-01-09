Page ve "una ofensa" la nueva financiación de Sánchez y ERC: "Es el mayor ataque a la igualdad de los españoles" solo lo habría esperado "de la derecha más reaccionaria"

El presidente de Castilla-La Mancha califica de "doloroso", "intolerable" e "inconcebible" el nuevo modelo de financiación presentado hoy por el Gobierno de Pedro Sánchez tras pactarlo con ERC. Se trata, a su juicio, del "mayor ataque a la igualdad de los españoles" y que solo lo habría esperado "de la derecha más reaccionaria". Afirma que si saliese adelante supondría un "suicidio político" para el PSOE, ya que traiciona los principios progresistas.Page insinúa que deberían convocarse elecciones "Sobre esto deben opinar todos los españoles"
Y eso es bueno según los progresistas.
Eso implica que están recaudando del conjunto y dando más a los que más renta tienen,
Dejad de intentar engañar por favor.
[Edit]
Spoiler: por si hay algún despistado, no, no hay traspaso a Cataluña de la recaudación y gestión del IRPF en ese acuerdo, se aumenta en 4.700M el gasto en Cataluña, no creo que sea para vender la idea de que se acaba "España" o el Psoe
Por no hablar que se negocia con ERC la financiación de todos, que ya de por si no es muy "igualitario"....