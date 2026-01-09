Page ve "una ofensa" la nueva financiación de Sánchez y ERC: "Es el mayor ataque a la igualdad de los españoles" solo lo habría esperado "de la derecha más reaccionaria"

El presidente de Castilla-La Mancha califica de "doloroso", "intolerable" e "inconcebible" el nuevo modelo de financiación presentado hoy por el Gobierno de Pedro Sánchez tras pactarlo con ERC. Se trata, a su juicio, del "mayor ataque a la igualdad de los españoles" y que solo lo habría esperado "de la derecha más reaccionaria". Afirma que si saliese adelante supondría un "suicidio político" para el PSOE, ya que traiciona los principios progresistas.Page insinúa que deberían convocarse elecciones "Sobre esto deben opinar todos los españoles"