Page ve "una ofensa" la nueva financiación de Sánchez y ERC: "Es el mayor ataque a la igualdad de los españoles" solo lo habría esperado "de la derecha más reaccionaria"

El presidente de Castilla-La Mancha califica de "doloroso", "intolerable" e "inconcebible" el nuevo modelo de financiación presentado hoy por el Gobierno de Pedro Sánchez tras pactarlo con ERC. Se trata, a su juicio, del "mayor ataque a la igualdad de los españoles" y que solo lo habría esperado "de la derecha más reaccionaria". Afirma que si saliese adelante supondría un "suicidio político" para el PSOE, ya que traiciona los principios progresistas.Page insinúa que deberían convocarse elecciones "Sobre esto deben opinar todos los españoles"

pedrario #2 pedrario
Más dinero para las rentas altas.

Y eso es bueno según los progresistas.
#5 Cuchifrito
#2 Les dan más a todas las autonomías, en Andalucia el incremento es mayor que en Cataluña así que poco peso tendrá en el cálculo las rentas aportadas.
pedrario #6 pedrario *
#5 reparten 18.000 millones y dan 4.700 a Cataluña, más de 1/4 del total. Las regiones de menos renta reciben comparativamente mucho menos.

Eso implica que están recaudando del conjunto y dando más a los que más renta tienen,

Dejad de intentar engañar por favor.
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
... es decir, de mí :troll:


[Edit]
Spoiler: por si hay algún despistado, no, no hay traspaso a Cataluña de la recaudación y gestión del IRPF en ese acuerdo, se aumenta en 4.700M el gasto en Cataluña, no creo que sea para vender la idea de que se acaba "España" o el Psoe
#7 yarkyark *
#1 Se aplica el principio de que quien mas paga mas recibe, que no es muy de izquierdas que digamos.

Por no hablar que se negocia con ERC la financiación de todos, que ya de por si no es muy "igualitario"....
rutas #4 rutas *
Qué extraño. Estoy buscando en internet las famosas declaraciones del socialista Emiliano García-Page criticando duramente la amnistía fiscal a los defraudadores de impuestos, y el rescate bancario con dinero de los contribuyentes, aprobados ambos en 2012 por la derecha reaccionaria, y no las encuentro. :-S
#3 encurtido
Page es presidente de ClM, no del PSOE, debe más compromiso con su electorado que con Ferraz.
