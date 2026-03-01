Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

El conflicto tiene su origen en la ruptura de la pareja formada por Teodosio y Cristina a principios de los años noventa. Su hijo Patricio pasó a vivir con sus abuelos paternos, quienes asumieron la totalidad de su crianza, manutención y educación, según relata la sentencia. Durante años, ni el padre ni la madre participaron activamente en la vida del menor, cuya escolarización y actividades deportivas fueron gestionadas íntegramente por los abuelos y una prima.
Confío en que las costas del juicio sean caras a rabiar para que al menos se vaya con los bolsillos bien vacíos.
Muchos como tu ven una afrenta que alguien cobre mas que vosotros, pero por los cojones te quejas cuando pagamos mas del doble que tu por los mismos servicios, ahi no veis problema.
La cantidad de chiringuitos en este pais no tiene fin.
Pero despues que si las pensiones o el smi
#4 no voy por ahí. Hablo que el sueldo mínimo debe ser razonablemente digno. Excluyendo acuerdos de divorcio, simplemente ser hijo de alguien o padre de alguien debería garantizar esa dignidad. Darle a alguien, solo por existir, más dinero del smi implicitamente da a entender que el smi es insuficiente.
Es que no creo que se lo tenga que denegar por abandonarlo, se lo deniega porque ser madre de un futbolista no te hace merecedora de casi 3 smi, cuando se permite que una familia entera viva solo con 1 smi
Conociendo la historia solo por este artículo, admiro al hijo y a los abuelos, que consiguieron salir adelante estupendamente, a pesar de la complicada situación con los padres