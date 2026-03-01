Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

El conflicto tiene su origen en la ruptura de la pareja formada por Teodosio y Cristina a principios de los años noventa. Su hijo Patricio pasó a vivir con sus abuelos paternos, quienes asumieron la totalidad de su crianza, manutención y educación, según relata la sentencia. Durante años, ni el padre ni la madre participaron activamente en la vida del menor, cuya escolarización y actividades deportivas fueron gestionadas íntegramente por los abuelos y una prima.