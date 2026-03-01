edición general
12 meneos
86 clics
Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

El conflicto tiene su origen en la ruptura de la pareja formada por Teodosio y Cristina a principios de los años noventa. Su hijo Patricio pasó a vivir con sus abuelos paternos, quienes asumieron la totalidad de su crianza, manutención y educación, según relata la sentencia. Durante años, ni el padre ni la madre participaron activamente en la vida del menor, cuya escolarización y actividades deportivas fueron gestionadas íntegramente por los abuelos y una prima.

| etiquetas: pensión , família
10 2 0 K 130 actualidad
10 comentarios
10 2 0 K 130 actualidad
Comentarios destacados:    
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Menuda jeta, colega.

Confío en que las costas del juicio sean caras a rabiar para que al menos se vaya con los bolsillos bien vacíos.
4 K 53
#3 A_S
Ahora que el hijo pida daños y perjuicios por ponerle Patricio :troll:
3 K 38
Nihil_1337 #2 Nihil_1337
Pobre chaval, menuda mierda que te toquen progenitores así.
4 K 37
estemenda #9 estemenda
"Vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos".
0 K 13
ombresaco #4 ombresaco
Algún dia entender cómo hay pensiones por encima del sueldo minimo interprofesional
0 K 12
Raziel_2 #7 Raziel_2
#4 Porque hay sueldos por encima del sueldo minimo interpofesional.

Muchos como tu ven una afrenta que alguien cobre mas que vosotros, pero por los cojones te quejas cuando pagamos mas del doble que tu por los mismos servicios, ahi no veis problema.
0 K 10
#8 omega7767 *
#4 pues cuando descubras las pensiones vitalicias de los expresidentes del gobierno o las pensiones lujosas de los presidentes de las comunidades autónomas .... tambien creo que se llamaba el consejo de sabios que cobraban sueldazos y no se les veia el pelo

La cantidad de chiringuitos en este pais no tiene fin.

Pero despues que si las pensiones o el smi
0 K 11
ombresaco #10 ombresaco *
#8 No creo que tenga relación, de alguna forma está implícito en el sueldo.
#4 no voy por ahí. Hablo que el sueldo mínimo debe ser razonablemente digno. Excluyendo acuerdos de divorcio, simplemente ser hijo de alguien o padre de alguien debería garantizar esa dignidad. Darle a alguien, solo por existir, más dinero del smi implicitamente da a entender que el smi es insuficiente.

Es que no creo que se lo tenga que denegar por abandonarlo, se lo deniega porque ser madre de un futbolista no te hace merecedora de casi 3 smi, cuando se permite que una familia entera viva solo con 1 smi
0 K 12
mono #5 mono
Hay que ser miserable. Cuando te necesita, le abandonas, y cuando tiene éxito, te quieres aprovechar de él.

Conociendo la historia solo por este artículo, admiro al hijo y a los abuelos, que consiguieron salir adelante estupendamente, a pesar de la complicada situación con los padres
0 K 11
#6 lawerka
Cualquier aficionado del Dépor sabe quién es en realidad este tal Patricio
0 K 9

menéame