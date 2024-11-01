Un padre y su hijo niegan que estafaran 147.000 euros a un hombre con problemas de visión que quedó en la indigencia

A lo largo de siete meses, dispusieron sin autorización ni consentimiento de su titular de 147.000 euros, dejándole "en una situación de indigencia". En la entrada y registro del domicilio del hijo, se encontró la libreta del perjudicado y 13.000 euros en efectivo. Para el fiscal, los hechos constituyen un delito de hurto y un delito de estafa agravada continuada, que atribuye a los dos acusados y por los que también solicita que indemnicen al perjudicado en 148.995 euros, por el dinero y efectos sustraídos y no recuperados.