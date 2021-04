Pablo Iglesias confirma que no se presentará a la reelección como secretario general de Unidas Podemos

El actual secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado que no se presentará a la reelección de ese cargo al frente del partido en el próximo congreso. "No debería presentarme, ya lo he hecho cuatro veces". El también candidato a las elecciones autonómicas en Madrid ha señalado que de momento continuará al frente de la formación, y que después dará paso a nuevos liderazgos.