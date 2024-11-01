Oxfam alerta de una "crisis habitacional" que marca el futuro de los jóvenes

En apenas 15 años, el porcentaje de población que vive en propiedad ha pasado del 90% al 75%, mientras que el alquiler ha crecido del 10% al 25%. “No es solo que la herencia sea la única alternativa, es que además aumenta las desigualdades”. Quienes ya tienen vivienda en propiedad tienen más probabilidades de heredar otra, los inquilinos parten en clara desventaja, ampliando la brecha social. Las consecuencias van más allá de lo económico. “Estamos retrasando procesos y ciclos vitales que suponen un lastre para la economía y para la sociedad”.