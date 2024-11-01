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Oxfam alerta de una "crisis habitacional" que marca el futuro de los jóvenes

Oxfam alerta de una "crisis habitacional" que marca el futuro de los jóvenes

En apenas 15 años, el porcentaje de población que vive en propiedad ha pasado del 90% al 75%, mientras que el alquiler ha crecido del 10% al 25%. “No es solo que la herencia sea la única alternativa, es que además aumenta las desigualdades”. Quienes ya tienen vivienda en propiedad tienen más probabilidades de heredar otra, los inquilinos parten en clara desventaja, ampliando la brecha social. Las consecuencias van más allá de lo económico. “Estamos retrasando procesos y ciclos vitales que suponen un lastre para la economía y para la sociedad”.

| etiquetas: vivienda , jóvenes , alquiler , desigualdad , emancipación
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4 comentarios
6 0 0 K 65 Vivienda
yabumethod #1 yabumethod *
Pues lo que lleva mi generación diciendo desde hace ya 20 años... Yo no sé si estamos a tiempo aún para evitar el colapso, muchas personas incluso en sus 20 se han rendido ya con todo sobre este tema.
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Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Chavales, a disfrutar lo votado.
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
#2 Fijo, haced caso a Macnulti y votad a quién defienda topar los precios y la expropiación de viviendas a multipropietarios que se enriquezcan especulando con el parque inmobiliario.
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Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado *
#3 votad comunismo chavales, es el futuro.
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menéame