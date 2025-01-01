edición general
Oviedo lidera en España la subida de precios de las viviendas más caras con un incremento del 43%

Una veintena de activos a la venta cuestan más de un millón de euros, pero el mercado 'premium' de la capital asturiana es más barato que en otros puntos del país

Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
La champions league de la economia como decia Zp
Ishkar #4 Ishkar
Recomendable video para entender el fenómeno global. Pero el resumen es, los super ricos se están comiendo el pastel. O hacemos algo o volvemos a la época pre-industrial de miseria y desigualdad.

www.youtube.com/watch?v=BTlUyS-T-_4
#5 Borgiano
El cobete, cómo se nota que ahí gobiernan los buenos.
#3 Klamp
Como dicen por aquí debe ser por el gran crecimiento de inmigrantes ah no, que solo ha crecido 4k habitantes, la provincia. Después de décadas de declive. Pero seguro que por el turismo y los alquileres de temporada no es eh!!!
#6 osmond
#3 Es posible que no hayas leído el artículo, porque está hablando de viviendas premium, aquellas con valor superior a medio millón de euros. Y es un 43% de una muestra muy pequeña de casas.
No creo que ni la inmigración ni el turismo tengan mucho que ver.
En cualquier caso, a los ovetenses que les preocupe el precio de la vivienda les recomiendo que compren uno de los muchos terrenos en venta que hay en la ciudad y alrededores y se hagan su propia casa, así no dependerán del malvado capital. Que será que no hay espacio en Asturias.
Sandilo #2 Sandilo
Haz que pase.
