Las otras tradiciones de la Semana Santa en el Bierzo: "Matar Judios" o jugar a las Chapas

“Matar judíos” es una expresión tradicional usada en El Bierzo y León durante la Semana Santa para referirse al acto de beber limonada (vino con limón, azúcar y canela) en los bares. Esta práctica cultural está ligada a antiguas tradiciones de esta época y no tiene un sentido literal antisemita en la actualidad, sino popular y festivo.
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Y seguro que cuando alguna asociación/lobby de amigos de Israel se entere de esto va a denunciar al pueblo entero.