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Las otras tradiciones de la Semana Santa en el Bierzo: "Matar Judios" o jugar a las Chapas

Las otras tradiciones de la Semana Santa en el Bierzo: "Matar Judios" o jugar a las Chapas

“Matar judíos” es una expresión tradicional usada en El Bierzo y León durante la Semana Santa para referirse al acto de beber limonada (vino con limón, azúcar y canela) en los bares. Esta práctica cultural está ligada a antiguas tradiciones de esta época y no tiene un sentido literal antisemita en la actualidad, sino popular y festivo.

| etiquetas: tradiciones , matar judios , jugar , chapas
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8 comentarios
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salteado3 #1 salteado3
Qué ironía que ahora haya judíos "matando niños". Ah, perdón, sin las comillas: matando niños.

Y seguro que cuando alguna asociación/lobby de amigos de Israel se entere de esto va a denunciar al pueblo entero.
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#6 dsj
#1 hay tradiciones que no deben perderse...
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#2 Suleiman
Se están jugando que les llamen antisemitas.. Como se entere ACOM....
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Cehona #4 Cehona
Nunca me ha gustado jugar a las chapas, algo habrá que hacer.
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Apotropeo #5 Apotropeo
#4 ¿Necesitas canela?
:troll:
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Malinois #7 Malinois
#4 a mí me encanta verlo,me parece el juego más idiota del mundo, pero a su alrededor de desarrolla una liturgia que me encandila
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alfre2 #3 alfre2
Que no se pierdan las tradiciones de los pueblos: youtu.be/mlGgrLokYQ4?is=kJQOpZKuONkMNEqv
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c0re #8 c0re
Matar judíos a chapazos.
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menéame