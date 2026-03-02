Otra DANA similar a la del 29 de Octubre se aproxima a Valencia

"Valencia podría tener acumulados extraeordinarios." Este es el aviso de algunos meteorólogos en sus redes sociales. El mapa previsto para los próximos 6 días en Valencia es muy símilar a la debastadora DANA que se produjo hace 16 meses. El acumulado previsto en la misma zona es alarmantemente parecido al mapa previo a la catástrofe que mató 230 personas por la actuación de Carlos Mazón y que sufrió la capital del Turia el 29 de Octubre de 2024.

El mapa muestra un acumulado total de hasta 283 mm en las proximidades de Valencia, representado en tonos que indican niveles críticos de lluvia. Otras áreas como el Mar de Alborán y el sur de Andalucía también aparecen destacadas con valores superiores a 80 mm, lo que podría derivar en inundaciones si los núcleos tormentosos tocan tierra. Esta previsión se alinea con las alertas emitidas por Protección Civil, que advierten de chubascos fuertes, tormentas y granizo a partir del 2 de marzo, extendiéndose al este y sur peninsular debido a la borrasca 'Regina'.

